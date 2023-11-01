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HAC KURA CANLI: diyanet.tv izle! Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Kasım 2023 Hac kura sonuçları isim listesi e-Devlet

Önümüzdeki yıl için hac kurası 2 Kasım 2023 tarihinde çekilecek. Sonuçlar aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenilebilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı genel merkezinde gerçekleştirilecek olan kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın butona basmasıyla başlayacak. Peki, Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kasım 2023 Hac kura sonuçlarına nasıl bakılır? İşte hac kura çekilişi CANLI yayın ve hac kura sonuçları sorgulama ekranı: isim listesi...

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 14:11 Güncelleme 01 Kasım 2023, 14:11
HAC KURA CANLI: diyanet.tv izle! Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek? Kasım 2023 Hac kura sonuçları isim listesi e-Devlet

Binlerce Müslümanın heyecanla beklediği hac kuraları 1 Kasım 2023 Perşembe günü çekilecek. Dini vazifelerini yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara gitmeyi arzulayan binlerce kişi, ön kayıtlarını tamamladıktan sonra sonuçların açıklanacağı tarih için sabırsızlanıyor. 2024 hac tarihleri, Diyanet İşleri tarafından açıklandı ve bu, Müslümanlar için özel bir öneme sahip olan hac ibadetini yerine getirmek isteyenler için bir adım daha yaklaşıyor. Peki Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi yayımlandı mı? İşte hac kura çekilişi CANLI yayın bilgileri ile hac kura sonuçları sorgulama ekranı.

HAC KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023?

Diyanet İşleri tarafından düzenlenen 2024 Hac kuralarının çekileceği tarih belli oldu. 13 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında ön kayıt başvuruları alınmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığınca, 2024 hac kurası 2 Kasım 2023 Cuma günü çekilecek. Sonuçlar aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenilebilecek. Kura çekimi Diyanet İşleri Başkanlığı genel merkezinde gerçekleştirilecek.

Kura çekiminin canlı yayınlanması durumunda CANLI YAYIN linkine haberimizde yer verilecektir.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerini kullandı.

HAC KURALARI NASIL YAPILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığınca, hac ibadetini yerine getirmek üzere başvuranların sayısının her yıl artması ve kontenjan sınırı nedeniyle 2007'de başlatılan katsayılı kura sistemi, hacı adaylarının adil şekilde belirlenmesine imkan sağlıyor.

Önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek maksadıyla, kura çekiminde, kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulaması yapılmaktadır. Kuralar, hacı adaylarının 2007'den itibaren girdiği kura sayısının, kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmektedir. Yani bu yıl müracaat eden kişi, sadece 1 kere kuraya girerken, 10 yıl önce müracaat etmiş bir kardeşimiz 100 kere kuraya girmektedir. Dolayısıyla daha önce müracaat etmiş olanların kurada çıkma ihtimali, yeni müracaat edenlere göre daha fazla olmaktadır.

Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kuraDiyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.

HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Hac kuraları neticesinde kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, -Devlet şifreleri ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.

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2024 HAC FİYATLARI NE KADAR?

2024 yılı için Hac fiyatları belli olmadı.

Ancak 2023 yılı Hac kontenjanı 65 yaş üstü dahil olmak üzere 83 bin 430 olarak belirlenmişti.

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden tespit ediliyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

1 KİŞİLİK KONAKLAMA ÜCRETİ

*2 KİŞİLİK ODA 26.000 SAR (Riyal)

*3 KİŞİLİK ODA 24.000 SAR (Riyal)

*4 KİŞİLİK ODA 22.000 SAR (Riyal)

*00-02 YAŞ ARASI BEBEK (0-24 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 7.200 SAR

*03-07 YAŞ ARASI ÇOCUK (25-72 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 13.500 SAR

*07-12 YAŞ ARASI ÇOCUK (73-144 AY) 2-3-4 KİŞİLİK ODA 14.850 SAR

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