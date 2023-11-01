DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI! TCDD 2023 Ankara-Kars, Erzincan-Erzurum Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır? İşte yol güzergahı...

DOĞU EKPRESİ GÜZERGAHI

Ankara-Kars yönünde Erzincan, Erzurum istasyonlarında ve Kars–Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapılacak.

Turistik Doğu Ekspresi de sadece Kars'ın değil, güzergahtaki Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın keşfedilmesi için fırsatlar sunuyor.