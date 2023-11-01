DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI! TCDD 2023 Ankara-Kars, Erzincan-Erzurum Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır? İşte yol güzergahı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Ekspresi bilet satışları ve seferlerin başlayacağı tarihleri açıkladı. İşte detaylar....
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Ekspresi bilet satışları ve seferlerin başlayacağı tarihleri açıkladı. İşte detaylar....
1 ARALIK'TA BAŞLIYOR!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi trenlerinin 11 Aralık'ta, bilet satışları ise 1 Kasım'da başlayacağını açıkladı. Uraloğlu"Turistik Doğu Ekspresi trenlerimiz 2023-2024 sezonunda Ankara'dan 11.12.2023 ve 08.03.2023 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars'tan 13.12.2023 ile 10.03.2024 tarihleri arasında çarşamba, Cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak" dedi.
DOĞU EKSPRESİ ODA FİYATLARI
Turistik Doğu Ekspresi yataklı oda fiyatları dönemsel olarak değişmekte olup;
düşük dönem oda ücreti 6 bin lira,
normal dönem oda ücreti 8 bin lira
yüksek dönem oda ücreti 12 bin 500 lira olarak uygulanacak.
Bir odada en fazla iki kişi seyahat edebilir ancak buna ilave olarak odalarda 0-6 yaş arasında en fazla 2 adet çocuğun seyahati ücretsiz kapsamında olacak.
DOĞU EKPRESİ GÜZERGAHI
Ankara-Kars yönünde Erzincan, Erzurum istasyonlarında ve Kars–Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapılacak.
Turistik Doğu Ekspresi de sadece Kars'ın değil, güzergahtaki Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın keşfedilmesi için fırsatlar sunuyor.
SEFER SAATLERİ
Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars yönü kalkış saati 15:55,
Kars-Ankara kalkış saati 22:20 olarak planlandı.
KAÇ SAAT SÜRÜYOR?
Turistik Doğu Ekspresi, Ankara - Kars yönünde Erzincan'da 164 dakika, Erzurum'da 180 dakikalık duruşla 30 saatlik bir seyahat,
Kars-Ankara yönünde İliç ve Divriği'de 180'er dakika, Sivas'ta 230 dakikalık duruşla 34 saat 30 dakikalık bir seyahat programlandı.