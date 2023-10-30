THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI! İstanbul Arnavutköy THY Emlak Konut kura sonuçları İSİM LİSTESİ - PDF İNDİR! 2+1, 3+1 daire kazananlar TIKLA-ÖĞREN

YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ

Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın konumda, hayata geçirilecek. Yenişehir Evleri Arnavutköy, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor. Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor.