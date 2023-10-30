THY EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI! İstanbul Arnavutköy THY Emlak Konut kura sonuçları İSİM LİSTESİ - PDF İNDİR! 2+1, 3+1 daire kazananlar TIKLA-ÖĞREN

THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçlarının açıklanması beklenirken, ev sahibi olacak olan şanslı vatandaşlar için heyecan dorukta. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler ise arama motorlarına yöneldi. İşte detaylar...
THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçlarının açıklanması beklenirken, ev sahibi olacak olan şanslı vatandaşlar için heyecan dorukta. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler ise arama motorlarına yöneldi. İşte detaylar...
THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI NE ZAMAN?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri projesi başvuruları 2 Haziran tarihinde tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından kura çekimi de gerçekleştirilecek. Ancak Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖDEME PLANI
1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL
Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL
2+1 daireler için peşinat: 518.400 TL
Ara Ödeme 24. ay:259.200 TL
Ara Ödeme 36. ay:259.200 TL
Ara Ödeme 48. ay:259.200 TL
3+1 daireler için peşinat: 734.400 TL
Ara Ödeme 24. ay:367.200 TL
Ara Ödeme 36. ay:367.200 TL
Ara Ödeme 48. ay:367.200 TL
YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ
Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'na yakın konumda, hayata geçirilecek. Yenişehir Evleri Arnavutköy, sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını bünyesinde barındıracak büyük bir şehir vizyonuyla hayata geçiyor. Sakinlerinin ihtiyaç duyacağı her şey düşünülerek planlanan projede sosyal alanlardan kültürel alanlara, ibadethanelerinden pazar alanlarına kadar tüm imkanlar yer alıyor.