Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 canlı! 28 Ekim 2023 Rizespor - Galatasaray kesintisiz, şifresiz, full HD, bedava canlı izle!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile birlikte liderlik yarışı veren Galatasaray bugün Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. İşte Rizespor Galatasaray maçı hakkında tüm merak edilenler...
Süper Lig'de Fenerbahçe ile birlikte liderlik yarışı veren Galatasaray bugün Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. İşte Rizespor Galatasaray maçı hakkında tüm merak edilenler...
TEK EKSİK
Tanguy Ndombele kafilede yer almazken, sakatlığı bulunan Mauro Icardi Rize'ye götürüldü. Arjantinli yıldızın forma giyip giymeyeceği maç saatinde netleşecek.Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Çaykur Rizespor: Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, İbrahim, Shelvey, Mithat, Olawoyin, Sauer, Zeqiri, Minchev
43. RANDEVU
Rizespor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 42 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 28 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 99 golüne, Rize ekibi 44 golle karşılık verdi. İki takım arasında 27 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da oynanan son mücadeleyi Galatasaray 4-2'lik skorla kazandı.
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SÜPER LİG'DE SON 8 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.
DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray ligde bu sezon deplasmanda 5 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 13 topladı. Cimbom, konuk olduğu 5 maçta 8 gol atarken, kalesinde ise 1 gol gördü. Aslan bu performansıyla dış sahada en çok puan alan takım konumunda yer alıyor.
MAURO ICARDİ 16 MAÇTA 15 GOL ATTI
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, attığı gollerle takımına kazandırmaya devam ediyor. Icardi, bu sezon toplam 16 resmi karşılaşmada görev aldı ve fileleri toplam 15 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 10'unu Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 2'sini de gruplarda kaydetti. Icardi, ayrıca ligde krallık yarışında zirvede bulunuyor.
EN AZ GOL YİYEN TAKIM
Galatasaray, bu sezon savunmada da gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 9 karşılaşmada kalesinde 5 gol gördü ve bu performansıyla ligde Fenerbahçe ile birlikte en az gol yiyen takım olarak bulunuyor. Cimbom, söz konusu 9 maçın 5'inde de kalesini gole kapadı.
OKAN BURUK İLE İLHAN PALUT, 4. KEZ RAKİP
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Buruk; Galatasaray ve Başakşehir'i, Palut ise Göztepe ve Konyaspor'u çalıştırıyordu. Oynanan 3 mücadelede Okan Buruk ekipleri 2 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi.
FERNANDO MUSLERA SINIRDA
Galatasaray'da Rizespor maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Rize karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.
KADİR SAĞLAM DÜDÜK ÇALACAK
Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.
ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, bugün saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor karşılaşacak. Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.