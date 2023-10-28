Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 canlı! 28 Ekim 2023 Rizespor - Galatasaray kesintisiz, şifresiz, full HD, bedava canlı izle!

43. RANDEVU

Rizespor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 42 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 28 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 99 golüne, Rize ekibi 44 golle karşılık verdi. İki takım arasında 27 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da oynanan son mücadeleyi Galatasaray 4-2'lik skorla kazandı.

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SÜPER LİG'DE SON 8 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray ligde bu sezon deplasmanda 5 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 13 topladı. Cimbom, konuk olduğu 5 maçta 8 gol atarken, kalesinde ise 1 gol gördü. Aslan bu performansıyla dış sahada en çok puan alan takım konumunda yer alıyor.

MAURO ICARDİ 16 MAÇTA 15 GOL ATTI

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, attığı gollerle takımına kazandırmaya devam ediyor. Icardi, bu sezon toplam 16 resmi karşılaşmada görev aldı ve fileleri toplam 15 kez havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 10'unu Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 2'sini de gruplarda kaydetti. Icardi, ayrıca ligde krallık yarışında zirvede bulunuyor.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, bu sezon savunmada da gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 9 karşılaşmada kalesinde 5 gol gördü ve bu performansıyla ligde Fenerbahçe ile birlikte en az gol yiyen takım olarak bulunuyor. Cimbom, söz konusu 9 maçın 5'inde de kalesini gole kapadı.