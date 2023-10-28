S Sport Plus canlı izle! (Barcelona VS Real Madrid Live) 28 Ekim 2023 Barcelona Real Madrid maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, S Sport Plus canlı izle!

Barcelona - Real Madrid maçı, İspanya La Liga'nın 11. haftasında oynanacak. Maç, Türkiye saati ile saat 17.15'te başlayacak. S Sport Plus kanalı bu büyük derbiyi naklen yayınlayacak.
Barcelona - Real Madrid maçı, İspanya La Liga'nın 11. haftasında oynanacak. Maç, Türkiye saati ile saat 17.15'te başlayacak. S Sport Plus kanalı bu büyük derbiyi naklen yayınlayacak.
ARDA GÜLER MAÇA ÇIKACAK MI?
İspanya La Liga'nın heyecanla beklenen El Clasico maçına sayılı günler kala, Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler'in kadroda olmayacağı açıklandı. Arda, bir süredir takımıyla idmanlara çıksa da tam anlamıyla iyileşmeden riske edilmemek isteniyor.
BARCELONA-REAL MADRİD MAÇI İÇİN YAYIN YAPACAK YABANCI KANALLAR
Kanada: TSN+
Çin: QQ Sports Live, Migu
Danimarka: TV2 Play Denmark
Meksika: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD
Norveç: TV 2 Play
İsveç: TV4 Play
İsviçre: Blue Sport
Amerika Birleşik Devletleri: ESPN+
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BARCELONA - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ
Barcelona : Ter Stegen, Araujo, Christensen, Martinez, Balde, Cancelo, İlkay, Fermin, Gavi, Joao Felix, Ferran Torres
Real Madrid: Kepa, Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy, Tchouameni, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrygo
BARCELONA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Barcelona - Real Madrid maçı 28 Ekim Cumartesi günü saat 17:15'te başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.
S SPORT ÜYELİK NE KADAR?
Kurulum, taahhüt ve birden fazla cihazdan izleme fırsatı veren S Sport Plus, iki farklı pakete sahiptir.
Aylık Paket 44.99 TL'ye satılmaktadır.
Aylık 29.99 TL'ye denk gelen Yıllık Paket, tek çekim 359.99 TL çekilmektedir.