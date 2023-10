S Sport Plus canlı izle! (Barcelona VS Real Madrid Live) 28 Ekim 2023 Barcelona Real Madrid maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, S Sport Plus canlı izle!

Barcelona - Real Madrid maçı, İspanya La Liga'nın 11. haftasında oynanacak. Maç, Türkiye saati ile saat 17.15'te başlayacak. S Sport Plus kanalı bu büyük derbiyi naklen yayınlayacak.

BARCELONA-REAL MADRİD MAÇI İÇİN YAYIN YAPACAK YABANCI KANALLAR

Kanada: TSN+

Çin: QQ Sports Live, Migu

Danimarka: TV2 Play Denmark

Meksika: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Norveç: TV 2 Play

İsveç: TV4 Play

İsviçre: Blue Sport

Amerika Birleşik Devletleri: ESPN+