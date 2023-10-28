SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haberler

S Sport Plus canlı izle! (Barcelona VS Real Madrid Live) 28 Ekim 2023 Barcelona Real Madrid maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, S Sport Plus canlı izle!

İspanya La Liga'da heyecan dorukta! 11. haftada Barcelona ile Real Madrid arasındaki büyük El Clasico karşılaşması futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Heyecanlı karşılaşma için araştırmalar hızlandı. Maçın yayın bilgileri de oldukça merak ediliyor. İşte Barcelona - Real Madrid maçı ile ilgili detaylar....

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 17:16 Güncelleme 28 Ekim 2023, 17:17
S Sport Plus canlı izle! Barcelona VS Real Madrid Live 28 Ekim 2023 Barcelona Real Madrid maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, S Sport Plus canlı izle!

Barcelona - Real Madrid maçı, İspanya La Liga'nın 11. haftasında oynanacak. Maç, Türkiye saati ile saat 17.15'te başlayacak. S Sport Plus kanalı bu büyük derbiyi naklen yayınlayacak.

ARDA GÜLER MAÇA ÇIKACAK MI?

İspanya La Liga'nın heyecanla beklenen El Clasico maçına sayılı günler kala, Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler'in kadroda olmayacağı açıklandı. Arda, bir süredir takımıyla idmanlara çıksa da tam anlamıyla iyileşmeden riske edilmemek isteniyor.

BARCELONA-REAL MADRİD MAÇI İÇİN YAYIN YAPACAK YABANCI KANALLAR

Kanada: TSN+

Çin: QQ Sports Live, Migu

Danimarka: TV2 Play Denmark

Meksika: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Norveç: TV 2 Play

İsveç: TV4 Play

İsviçre: Blue Sport

Amerika Birleşik Devletleri: ESPN+

BARCELONA REAL MADRID MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI 11'LERİ

Barcelona : Ter Stegen, Araujo, Christensen, Martinez, Balde, Cancelo, İlkay, Fermin, Gavi, Joao Felix, Ferran Torres

Real Madrid: Kepa, Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy, Tchouameni, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrygo

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Real Madrid maçı 28 Ekim Cumartesi günü saat 17:15'te başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

S SPORT ÜYELİK NE KADAR?

Kurulum, taahhüt ve birden fazla cihazdan izleme fırsatı veren S Sport Plus, iki farklı pakete sahiptir.

Aylık Paket 44.99 TL'ye satılmaktadır.

Aylık 29.99 TL'ye denk gelen Yıllık Paket, tek çekim 359.99 TL çekilmektedir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Büyük İstanbul Mitinginde önemli açıklamalar
GAZZE’DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail iletişimi kesti! En ağır bombardıman... | CANLI TAKİP
Büyük Filistin Mitingi için İstanbullular yollara düştü: 7’den 70’e Atatürk Havalimanı’na akın ettiler!
SON DAKİKA