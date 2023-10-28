S Sport Plus canlı izle! (Barcelona VS Real Madrid Live) 28 Ekim 2023 Barcelona Real Madrid maçı şifresiz, kesintisiz, full HD, S Sport Plus canlı izle!

Barcelona - Real Madrid maçı, İspanya La Liga'nın 11. haftasında oynanacak. Maç, Türkiye saati ile saat 17.15'te başlayacak. S Sport Plus kanalı bu büyük derbiyi naklen yayınlayacak.

ARDA GÜLER MAÇA ÇIKACAK MI?

İspanya La Liga'nın heyecanla beklenen El Clasico maçına sayılı günler kala, Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler'in kadroda olmayacağı açıklandı. Arda, bir süredir takımıyla idmanlara çıksa da tam anlamıyla iyileşmeden riske edilmemek isteniyor.