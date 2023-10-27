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Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanlı Ay Tutulması nedir, nasıl oluşur?

''Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den izlenebilecek mi?'' soruları araştırılmaya başlandı. Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle gerçekleşen Kanlı Ay Tutulması Parçalı Ay tutulması olarak da biliniyor. Doğa tutkunlarının merakla beklediği Ay tutulması Asya, Avrupa Afrika’da tamamı izlenecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 06:49 Güncelleme 27 Ekim 2023, 07:15
Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi? Kanlı Ay Tutulması nedir, nasıl oluşur?

Kanlı Ay Tutulması yaklaşıyor. ayıs ayında gerçekleşen yılın ilk tutulmasının ardından 2023'ün son ay tutulması da Ekim ayında gerçekleşecek. Peki Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanlı Ay Tutulması nedir, nasıl oluşur?

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023?

Kanlı Ay Tutulması Kandilli Rasathanesi 2023 yılı gök olayları takvimine göre 28-29 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

Tutulma saat 21:01'de başlayacak ve 01:26'da sona erecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?
Asya'nın en doğusu ve Avustralya'da tutulma devam ederken Ay batacak. Asya, Avrupa Afrika'da tamamı izlenecek. Afrika'nın en batı ucu, Atlas Okyanusu ve Amerika kıtasının doğusunda tutulma devam ederken Ay doğacak

Parçalı Ay tutulması Türkiye'den de izlenebilecek.

KANLI AY TUTULMASI NE ANLAMA GELİR?

Ay tutulmasında Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor. Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

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