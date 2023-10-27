Kanlı Ay Tutulması yaklaşıyor. ayıs ayında gerçekleşen yılın ilk tutulmasının ardından 2023'ün son ay tutulması da Ekim ayında gerçekleşecek. Peki Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanlı Ay Tutulması nedir, nasıl oluşur?
KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023?
Kanlı Ay Tutulması Kandilli Rasathanesi 2023 yılı gök olayları takvimine göre 28-29 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.
Tutulma saat 21:01'de başlayacak ve 01:26'da sona erecek.
AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?
Asya'nın en doğusu ve Avustralya'da tutulma devam ederken Ay batacak. Asya, Avrupa Afrika'da tamamı izlenecek. Afrika'nın en batı ucu, Atlas Okyanusu ve Amerika kıtasının doğusunda tutulma devam ederken Ay doğacak
Parçalı Ay tutulması Türkiye'den de izlenebilecek.