Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede? 28 Ekim Büyük Filistin Mitingi Atatürk Havalimanı’na nasıl gidilir? Otobüs, metro...

Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri, Millet Bahçesi içerisinde bulunan tüm yollar ile Yeşilköy Caddesi'nden Millet Bahçesi'ne bağlantı yolu, iki yönlü trafiğe kapalı olacak.
Bu yollara alternatif olarak Yeni Havalimanı Caddesi kullanılabilecek.
ATATÜRK HAVALİMANI HANGİ METRO GİDER?
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı
MARMARAY ATATÜRK HAVAALANINA GİDİYOR MU?
Kadıköy'den Atatürk Havalimanı'na önce Marmaray'ı kullanıp sonra da metroya aktarma yapıp gitmek oldukça pratik bir ulaşım seçeneği. Tek yapmanız gereken, Üsküdar veya Ayrılık Çeşmesi durağından Marmaray ile Yenikapı'ya geçmek. Oradan da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na aktarma yapmak.