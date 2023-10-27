Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede? 28 Ekim Büyük Filistin Mitingi Atatürk Havalimanı’na nasıl gidilir? Otobüs, metro...

Büyük Filistin Mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede? sorusu İstanbul'da Filistin'e destek mitingi yapılacağının duyurulmasıyla gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Mitinge gitmek isteyen vatandaşlar güzergahı, nasıl gideceğini de merak ediyor. Peki 28 Ekim Büyük Filistin Mitingi Atatürk Havalimanı'na nasıl gidilir?

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE? Filistin'e destek için yarın (28 Ekim 2023 Cumartesi) İstanbul'da miting düzenlenecek. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek miting nedeniyle yarın saat 07.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.