28 Ekim Cumartesi kapalı yollar listesi 2023 || Bugün Büyük Filistin Mitingi nedeniyle İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı? Alternatif güzergahlar!

C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak, Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı Kavşağı'ndan Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol iki yönlü olarak, Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri, Millet Bahçesi içerisinde bulunan tüm yollar ve Yeşilköy Caddesi'nden Millet Bahçesi'ne bağlantı yolu iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır. Alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi kullanılacaktır" denildi.