SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haberler

28 - 29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 29 Ekim Pazar günü Avrasya Tüneli bedava mı? FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken araç sahipleri, 29 Ekim'de köprüler ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını merak ediyorlar. Normalde resmi tatil günlerinde köprüler ve otoyollar ücretsiz olarak kullanılabilir. Ancak, yap-işlet-devret projeleri (YİD) kapsamında işletilen köprüler ve otoyollar istisna oluşturuyor. Peki, 28 - 29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 29 Ekim Pazar günü Avrasya Tüneli bedava mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 23:39 Güncelleme 27 Ekim 2023, 23:39
28 - 29 Ekim’de köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 29 Ekim Pazar günü Avrasya Tüneli bedava mı? FSM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

Türkiye'de Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönemi büyük bir coşkuyla kutlanmaya hazırlanıyor. Bu özel gün, 29 Ekim Pazar gününe denk geliyor ve Türkiye genelinde pek çok etkinlik ve kutlama düzenleniyor. Peki, 28 - 29 Ekim'de köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 29 Ekim Pazar günü Avrasya Tüneli bedava mı? İşte detaylar...

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 28- 29 EKİM'DE ÜCRETSİZ Mİ?

Köprü ve otoyolların 28 ve 29 Ekim'de ücretsiz olması beklenirken henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Ücretsiz geçişin yap-işlet-devret projeleri haricinde ki köprü ve otoyollarda geçerli olması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı olan köprüler resmi tatilde ücretsiz oluyor.

HANGİ KÖPRÜLER YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ?

YAP - İŞLET - DEVRET PROJELERİ:

GEBZE - ORHANGAZİ - İZMİR OTOYOLU (İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ VE BAĞLANTI YOLLARI D HİL)

KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ D HİL) ODAYERİ – PAŞAKÖY KESİMİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) KINALI - ODAYERİ KESİMİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) KURTKÖY - AKYAZI KESİMİ

KINALI - TEKİRDAĞ - ÇANAKKALE OTOYOLU (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) MALKARA - ÇANAKKALE KESİMİ

ANKARA - NİĞDE OTOYOLU

MENEMEN - ALİAĞA - ÇANDARLI OTOYOLU

AYDIN - DENİZLİ OTOYOLU

KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) NAKKAŞ - BAŞAKŞEHİR (BAĞLANTI YOLLARI DAHİL)

ÇEŞMELİ-ERDEMLİ - SİLİFKE - TAŞUCU OTOYOLU PROJESİ ÇEŞMELİ - KIZKALESİ KESİMİ

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
GAZZE’DE SOYKIRIM VAR | İşgalci İsrail Gazze’de iletişimi kesti! 7 Ekim’den bu yana en ağır bombardıman
Son dakika: BM’den 21 günün sonunda Gazze’de ateşkes çağrısı! İşte katliama destek veren ülkeler
Eski İsrail Savunma Kuvvetleri askeri Benzi Sanders’tan itiraf: Bu hükümet Hamas’ı yenemez!
SON DAKİKA