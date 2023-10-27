15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapalı mı, açık mı? 27-28-29 Ekim’de 15 Temmuz Köprüsü ne zaman, hangi saatlerde trafiğe kapalı?

''15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapalı mı, açık mı? 27-28-29 Ekim'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hangi saatlerde trafiğe kapalı?'' soruları vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken İstanbul Valiliği tarafından flaş bir karar verildi. İşte detaylar...