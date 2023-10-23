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Türkiye DİRİ FAY HATTI SORGULAMA |45 İL İÇİN UYARI! MTA evimin altından FAY HATTI geçiyor mu? Türkiye deprem risk haritası güncellendi!

Kahramanmaraş'taki büyük depremler sonrası Türkiye deprem risk haritası araştırılmaya bşlandı. Özellikle de MTA diri fay hattı haritası sorgulandı. Birçok kişi Evimin üzerinden fay geçiyor mu sorusuna da cevap aramaya başladı. Peki, Türkiye diri fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evimin altından fay geçiyor mu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 11:02 Güncelleme 23 Ekim 2023, 11:02
Türkiye DİRİ FAY HATTI SORGULAMA |45 İL İÇİN UYARI! MTA evimin altından FAY HATTI geçiyor mu? Türkiye deprem risk haritası güncellendi!

Kahramanmaraş'taki büyük depremler sonrası Türkiye deprem risk haritası araştırılmaya bşlandı. Özellikle de MTA diri fay hattı haritası sorgulandı. Birçok kişi Evimin üzerinden fay geçiyor mu sorusuna da cevap aramaya başladı. Peki, Türkiye diri fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evimin altından fay geçiyor mu? İşte detaylar...

45 İLE UYARI!

Dri fay haritası MTA tarafından güncel tutuluyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler ardından binlerce kişi, e-Devlet üzerinden evinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorguluyor. Bu noktada MTA diri fay hattı sorgulama ekranı ve evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, 45 ilimizde 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay olduğunu duyurdu.

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YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor.

İşte, deprem riski taşıyan o iller:

DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

BURDUR,

BURSA,

BINGÖL,

DENIZLI,

ESKIŞEHIR,

ERZINCAN,

ERZURUM,

HAKKARI,

HATAY,

İZMIR,

KAHRAMANMARAŞ

MANISA,

MUĞLA,

KOCAELI

KONYA,

OSMANIYE,

SAKARYA

TOKAT'IN yanı sıra 110 ilçe de diri fay üzerinde yer alıyor.

MTA GÜNCEL DİRİ FAY HATTI SORGULAMA EKRANI

DİRİ FAY NEDİR?

Diri fay ya da aktif fay adıyla bilinen 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek hatların bu ismi almalarının sebebi tarihsel dönemde deprem yaşamış faylar olmalarından kaynaklanır.

DEPREM RİSKİ TAŞIYON 110 İLÇE!

🔸ADIYAMAN: Gölbaşı

🔸AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

🔸ANKARA: Şereflikoçhisar

🔸ANTALYA: Demre

🔸AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

🔸BALIKESİR: Gönen, Manyaz

🔸BATMAN: Kozluk

🔸BİNGÖL: Karlıova, Yedisu

🔸BOLU: Gerede, Yeniçağa

🔸BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

🔸ÇANAKKALE: Çan, Yenice

🔸ÇORUM: Laçin

🔸DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

🔸DİYARBAKIR: Lice

🔸DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

🔸ELAZIĞ: Palu, Sivrice

🔸ERZİNCAN: Üzümlü

🔸ESKİŞEHİR: İnönü

🔸GAZİANTEP: İslahiye

🔸HAKKARİ: Şemdinli

🔸HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

🔸ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

🔸İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

🔸K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu

🔸KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar

🔸KIRIKKALE: Keskin

🔸KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur

🔸KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

🔸KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

🔸KÜTAHYA: Gediz, Simav

🔸MALATYA: Akçadağ

🔸MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

🔸MERSİN: Çamlıyayla, Mut

🔸MUĞLA: Menteşe, Milas

🔸MUŞ: Korkut, Varto

🔸NİĞDE: Altunhisar, Bor

🔸OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale

🔸SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

🔸ŞANLIURFA: Bozova

🔸SİİRT: Eruh

🔸ŞIRNAK: Beytüşşebap

🔸SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli

🔸TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye

🔸VAN: Çaldıran, Özalp

🔸YALOVA: Altınova, Çınarcık

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Aşağıdaki adrese tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.

E-DEVLET EVİMDEN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabiliyor.


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