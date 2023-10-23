Namazdan sonra okunan duanın namaz kılan kişiler tarafından mutlaka okunması gereklidir. Okunmaması durumunda kişiler kılmış oldukları namazı Allah için kıldıklarını dile getirmedikleri için namazları kabul olmaz.

• Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Alâ Rasulina salavat. Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber.

Namazdan Sonra Okunacak Türkçe Dua!

Namazın kılındıktan sonra Türkçe olarak okunabilecek dualar, çeşitli ve çok farklıdır. Namaz kılan kimseler, bu duaları bir yerden okuyarak etmeleri ile beraber içlerinden geldiği biçimde de edebilirler. Burada önemli olan Namazdan sonra okunan duanın ne olduğu ile beraber namaz kılmış kişilerin ne üzerine niyet ettikleridir. Bazı din hocaları tarafından namaz kılmış kişilerin okuyabilecekleri Türkçe dualar, şöyle sıralanmıştır:

• Allah'ım! Kıldığım namazımı, eksik ve kusurları ile birlikte kabul eyle. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalbimi dinin ve itaatin üzere sabit kıl.

• Allah'ım! Senden sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve sana yakın kılacak her işi sevmeyi bana nasip eyle.

• Allah'ım! Bana imanı sevdir ve onu bana güzel göster. Küfürden, fasıklıktan ve isyandan nefret ettir. Beni doğru yolda olanlardan eyle.