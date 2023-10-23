Mauro Icardi sakatlık durumu! Bayern Münih maçına çıkacak mı? "İki hafta sahalarda olmaz"

Mauro Icardi sakatlık durumu için araştırmalar hızlandı. Beşiktaş derbisinde aldığı darbe sonrası sakatlık yaşayan Icardi'nin yarınki Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sahada olup olmayacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

"2 HAFTA OLMAZ" Spor yorumcusu Bülent Timurlenk "Meslekte herkesin tanıdığı bir spor hekimi vardır. Ben de her seferinde aynı kişiye danışırım. Bana 2 hafta olmaz dedi. Ama burada başka bir şey var. Bir, hastalık yoktur hasta vardır; iki, derecesini bilmiyoruz. Yaklaşma disiplini de önemli dedi. Bazı hekimler, uyuşturucu iğneyle oynamasını tercih edebilir, ben tercih etmem dedi." açıklamasında bulundu.