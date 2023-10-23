Mauro Icardi sakatlık durumu! Bayern Münih maçına çıkacak mı? "İki hafta sahalarda olmaz"

Mauro Icardi sakatlık durumu için araştırmalar hızlandı. Beşiktaş derbisinde aldığı darbe sonrası sakatlık yaşayan Icardi'nin yarınki Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sahada olup olmayacağı merak ediliyor. İşte detaylar...
Mauro Icardi sakatlık durumu için araştırmalar hızlandı. Beşiktaş derbisinde aldığı darbe sonrası sakatlık yaşayan Icardi'nin yarınki Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sahada olup olmayacağı merak ediliyor. İşte detaylar...
"2 HAFTA OLMAZ"
Spor yorumcusu Bülent Timurlenk "Meslekte herkesin tanıdığı bir spor hekimi vardır. Ben de her seferinde aynı kişiye danışırım. Bana 2 hafta olmaz dedi. Ama burada başka bir şey var. Bir, hastalık yoktur hasta vardır; iki, derecesini bilmiyoruz. Yaklaşma disiplini de önemli dedi. Bazı hekimler, uyuşturucu iğneyle oynamasını tercih edebilir, ben tercih etmem dedi." açıklamasında bulundu.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA!
Okan Buruk ise konuyla ilgili olarak Icardi'nin şiddetli ağrılarının bulunduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulundu;
"İĞNE İLE OYNAMASI MÜMKÜNSE, DEĞERLENDİRECEĞİZ"
Buruk, "Ağrı eşiği nedir bakmak lazım. Bizim için daha kötü bir senaryo da olabilirdi. Son antrenmanda da durumu belli olmayabilir ve maç günü durumunu gözden geçirebiliriz. İğne ile çıkıp oynaması mümkünse bunu değerlendireceğiz. Aynı sorunu yaşayıp oynayan oyuncular var. Burada kişiden kişiye değişir. Icardi hep özverili olmuştur gereken fedakarlığı yapar" ifadelerini kullandı.
HASAR VE KANAMA TESPİT EDİLDİ
Sarı-kırmızılı ekipten derbi sonrası yapılan tetkikler sonucunda sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildiği kaydedildi.
"BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ, DİKKATLİ HAREKET EDİYORUZ"
Kulüp doktoru Yener İnce "Ağrı olduğu için süre veremiyoruz. Icardi bizim için çok kıymetli bir oyuncu ve dikkatli hareket ediyoruz." dedi.
ICARDİ YARINKİ MAÇTA OYNAYABİLECEK Mİ?
Mauro Icardi'nin yarınki maçta oynayıp oynayamayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel gelişmelerden haberimizi takip ederek haberdar olabilirsiniz.