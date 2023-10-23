İsviçre hangi mesleklerde alım yapıyor? İsviçre iş imkânları nelerdir?

👉İsviçre Çalışma İzni Nasıl Alınır?
İsviçre'de çalışmak için izin alınabilmesi için öncelikle Türkiye'den İsviçre'ye seyahat vizesinin alınması gereklidir. 90 günlük olarak verilen bu vize ile ülkeye giriş yapıldıktan sonra İsviçre'nin eyaletlerinde bulunan göçmenlik bürolarına burada çalışmak istendiğine dair başvuru yapılır. Başvurunun kabul edilmesinden sonra ülkede talep edilen yerde çalışmaya başlanabilir.
👉İsviçre'de Çalışmak İçin Hangi Dil Gereklidir?
İsviçre'de çalışabilmek için bilinmesi gereken diller, İsviçre Konsolosluğu tarafından şöyle sıralanmıştır:
- Almanca
- Fransızca
- İtalyanca
- İspanyolca
- İngilizce
Bu dillerden en az birinin bilinmesi, ülkede çalışma ve oturma izni alabilmek için yeterlidir. Ancak bilindiği söylenen dilin talep edildiği düzeyde bilinmesi ve bilindiğinin de dil mülakatı ile kanıtlanması zorunludur.
👉İsviçre Vatandaşlığı Nasıl Alınır?
İsviçre'den vatandaşlık alabilmek için 3 farklı yol mevcuttur:
- Doğum yoluyla vatandaşlık
- Evlilik yoluyla vatandaşlık
- Vatandaşlığa kabul yoluyla vatandaşlık
İsviçre vatandaşlığına kabul edilebilmesi için kişilerden çok çeşitli şartlar talep edilebilir. Eğer İsviçre vatandaşlığı için hükümete başvuru yapan kişilerin başvuruları kabul edilir ve talepleri kabul edilirse, İsviçre iş imkanlarından yararlanmaları daha kolay bir şekilde gerçekleşecektir.