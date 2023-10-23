Hollanda ülkesinden vatandaşlık alınabilmesi için, Hollanda'da kişilerin yaşadıkları yerlerde bulunan belediye binalarına başvurulması ve gerekli olan belgeleri teslim etmeleri gereklidir. Birçok devlette olduğu gibi, Hollanda'da Konsolosluk ya da Büyükelçiliklere vatandaşlık başvurusu yapılmaz. Peki Hollanda vatandaşlığı nasıl alınır? Hollanda vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

👉Hollanda vatandaşı olabilmek için kullanılabilecek olan yollar, Hollanda hükümeti tarafından şöyle sıralanmıştır:

• Evlilik yoluyla Hollanda vatandaşlığı alma

• Oturum izni yoluyla Hollanda vatandaşlığı alma

• Yatırım yoluyla Hollanda vatandaşı olma

• Hollanda vatandaşlığı için istisnai durumlar

• Çocuklar için Hollanda vatandaşlığı

• Hollanda Asıllı Olan ancak Hollanda vatandaşı olmayanlar için Hollanda Vatandaşlığının verilmesi (Kan ve soy bağı ile Hollanda vatandaşlığı)

• Mülteci statüsünden Hollanda vatandaşlığı alma