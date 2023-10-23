Finlandiya iş imkânları nelerdir? TÜRKLER NE İŞ YAPAR? Finlandiya hangi mesleklerde alım yapıyor?

👉Finlandiya'da Asgari Ücret Ne Kadar?
Finlandiya'nın aylık asgari ücreti, 2.600 euro olarak belirlenmiştir. Asgari ücretin bu denli yüksek olması sayesinde birçok firma çalışanlarına maaşlarını asgari ücret üzerinden maaş verir. Euro kurunun Türkiye'de de yüksek olması sebebi ile Türkiye'de yaşayan birçok kişi, Finlandiya'da asgari ücret ile çalışmayı kabul eder.
👉Finlandiya'da Maaşlar Ne Kadar?
Finlandiya'da çalışanların aldıkları ortalama maaşlar, güncel olarak şu aralıklarda belirlenmiştir:
- Avukat: 4.500 €- 9.000 €
- Bankacı: 3.800 €- 7.500 €
- Bilgisayar Mühendisi: 5.300 €- 10.500 €
- Çevre Mühendisi: 3.800 €- 7.500 €
- Diş Doktoru: 6.000 €- 12.000 €
- Doktor: 6.000 €- 12.000 €
- Ekonomi Ve Finans Uzmanı: 7.500 €- 15.000 €
- Elektrik Mühendisi: 4.500 €- 9.000 €
- Elektrik – Elektronik Mühendisi: 5.300 €- 10.500 €
- Finansçı: 5.300 €- 10.500 €
- Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Alanında Çalışanlar: 5.300 €- 10.500 €
- Hemşire: 3.800 €- 7.500 €
- İç Mimar: 5.300 €- 10.500 €
- Öğretmen: 3.800 €- 7.500 €
- Psikolog: 5.300 €- 10.500 €
- Turizm Rehberi: 5.300 €- 10.500 €
- Veteriner: 7.500 €- 15.000 €
- Yazılım Mühendisi: 7.500 €- 15.000 €
- Ağır Sanayi İşçisi: 3.000 €- 4.500 €
- Ağır Vasıta Şoförü: 4.500 €- 6.800 €
- Araba Tamircisi: 5.300 €- 7.900 €
- Aşçı: 6.000 €- 9.000 €
- Bakım Ve Refakat Görevlisi: 3.800 €- 5.700 €
- Bulaşıkçı: 3.000 €- 4.500 €
- Çocuk Bakıcısı: 3.000 €- 4.500 €
- Depo Görevlisi: 3.000 €- 4.500 €
- Kamyon Şoförü: 4.500 €- 6.800 €
- Kasiyer: 2.400 €- 3.600 €
- Kurye: 3.000 €- 4.500 €
- Mağaza Görevlisi: 3.000 €- 4.500 €
- Temizlik İşçisi : 3.000 €- 4.500 €
- Tezgahtar: 2.700 €- 4.100 €
Türkiye'de bir mesleği olan ve Finlandiya iş imkanlarından yararlanmak isteyen kişiler, mesleklerine göre bu ücret aralıklarında maaş alırlar. Türkiye'den gidip kendi mesleklerini icra etmek isterlerse, ülke tarafından birtakım testlere tabi tutulurlar.