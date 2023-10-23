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Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede yapılacak 2023? AK Parti Büyük Filistin Mitingi saat kaçta başlayacak?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Büyük Filistin Mitingi" düzenlemek için hazırlıklara başladı. Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhur İttifakı liderleri de katılacak. Miting, Filistin'e duyulan destek ve dayanışma amacıyla gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekilmesi ve barışın tesis edilmesi çağrısı yapılması bekleniyor. Peki, Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede gerçekleştirilecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 14:57 Güncelleme 23 Ekim 2023, 15:06
Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede yapılacak 2023? AK Parti Büyük Filistin Mitingi saat kaçta başlayacak?

İstanbul'da düzenlenecek olan "Büyük Filistin Mitingi" işgalci İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla gerçekleştirilecek. Bu önemli etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Miting, Türkiye'de ve dünya genelinde Filistin'e gösterilen dayanışmanın bir ifadesi olarak öne çıkıyor. Peki, Büyük Filistin Mitingi ne zaman, nerede yapılacak 2023? Büyük Filistin Mitingi saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

Büyük Filistin Mitingi'ne ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılmaları bekleniyor. Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin diasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak.

BÜYÜK FİLİSTİN MİTİNGİ NEREDE, NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

28 Ekim 2023 tarihinde, Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitinge İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor.

Saat bilgisi hakkında resmi açıklama henüz gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır...

BÜYÜK DAYANIŞMA

Dünya, tarihin en büyük katliamına tanıklık etti. 7 Ekim'den bu yana katil İsrail devletinin Filistin halkına zulmü bir an olsun dinmedi. Tepkilere rağmen İsrail ordusu, masum sivilleri hedef seçti.

Katliam, 16'ncı günde de devam etti. İsrail savaş uçakları çeşitli bölgelerdeki yerleşim bölgelerine en az 25 katliam gerçekleştirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın kentteki tıp kaynaklarından aktardığı bilgiye göre İsrail ordusu dün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırı düzenledi. 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerin yüzde 70'ini çocuk, kadın ve yaşlı olduğu belirtildi. WAFA'ya göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli sayısı 4 bin 700'e yükseldi. Batılı ülkeler ve medyası soykırımı görmezden gelirken tüm dünyada sokaklarda Filistin'e ve Gazze'ye destek yürüyüşleri yapıldı.

Türkiye'nin Filistin'deki katliamı durdurmak amacıyla çok boyutlu diplomatik girişimleri devam ederken, Gazzeli çocukların seslerini tüm dünyaya daha gür bir şekilde duyurabilmek için İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi yapacak.


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