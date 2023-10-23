Beyyine suresi kaç ayet? Beyyine suresinin okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti!

Beyyine suresi Kur'an'da 98. sırada yer alır. Beyyine kelimesinin anlamı delil ya da açıkça ifade edilen belge olarak bilinir. Peygambere ve imana öneminin vurgulayan sure dönemdeki olayların kötüye gitmesi üzerine yol gösterilmesi amacıyla gönderilmiştir. İnsanlık kendilerine gelen peygambere inanmaları gerektiği vurgulanır. Beyyine Suresi Kaç Ayet?

Beyyine suresinin ayet sayısı toplamda 8'dir. Beyyine Suresi Nasıl Okunur?

Beyyine suresinin Arapça okunuşu şöyledir:

• Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te'tiye hümülbeyyineh2.Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah.

• Fiha kütübün kayyimeh.

• Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba'di ma caethümül beyyineh.

• Ve ma ümiru illa liya'büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü'tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh.

• İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrülberiyyeh.

• İnnelleziyne amenu ve 'amilussalihati ülaike hüm hayrülberiyyeh.

• .Cezaühüm 'ınde rabbihim cennatü 'adnin tecriy min tahtihel'enharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü 'anhüm ve radu 'anhü zalike limen haşiye rabbeh.

Beyyine Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?

Beyyine suresinin Türkçe meali şöyledir:

• Kitap ehlinden inkâr edenler ile Allah'a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar (küfürden) ayrılacak değillerdi.

• Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir.

• Sahifelerde dosdoğru hükümler vardır.

• Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.

• Halbuki onlara, ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O'na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.

• Şüphesiz, inkâr eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşanlar, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler.

• Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar.

• Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.