PTT kargo hesaplaması nasıl yapılır? PTT kargo güncel ücretleri ne kadardır?

PTT'den gönderilecek olan kargoların ücretlerinin hesaplaması yapılırken boy, yükseklik ve desi bilgilerine bakılır. Kargosu gönderilecek olan ürünlerde dikkat edilen bu unsurlara göre kargı gönderecek olan kişilere net bir fiyat çıkarılır. Peki PTT kargo güncel ücretleri ne kadardır? PTT kargo hesaplaması nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

Güncel PTT kargo fiyatları, şöyle belirlenmiştir:

• 1 kg kargoların ücretleri ( 1 kg dahil olmak üzere): 26.00 TL

• 2 kg kargoların ücretleri ( 2 kg dahil olmak üzere): 30.00 TL

• 3 kg kargoların ücretleri ( 3 kg dahil olmak üzere): 32.00 TL

• 4 kg kargoların ücretleri ( 4 kg dahil olmak üzere): 35.00 TL

• 5 kg kargoların ücretleri ( 5 kg dahil olmak üzere): 38.00 TL

• 6 kg kargoların ücretleri ( 6 kg dahil olmak üzere): 41,00 TL

Ayrıca, PTT kargo ücretlerinin hesaplaması yapılırken 30 kg kadar olan kargolar için artan her kg için 3 TL arttırılarak ücret alınır.