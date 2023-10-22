Doğum parası alma şartları nelerdir? Doğum parası nereden, ne zaman alınır? Soruları merak ediliyor. Doğum parasının annelerin hesaplarına yatırılması, yapmış oldukları başvuru ardından 55 gün sonra gerçekleşir. Doğum parası başvurusunun tamamlanmasından sonra bu süre başlar. Doğum parası almak için başvuruda bulunmuş olan kişiler, yapmış oldukları başvuru eğer onaylanırsa, kendilerine yatırılmış olan doğum paralarını tüm PTT şubelerinden ya da Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmasından sonra Ziraat Bankası şubelerinden alabilirler. Doğum parası, yalnızca anneler tarafından kimlik ile beraber alınabilir.

👉Güncel doğum ücreti alabilmenin koşulları, şöyle sıralanmıştır:

• Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta priminin yatırılmış olması (Eğer çalışan kadınlar, doğum başlamadan önce iş yerlerinden ayrılmışlarsa doğum parası alma hakları mevcut değildir.)

• Doğum yapmış olan annenin hala çalışıyor ve sigortasının ödeniyor olması (Rapor verilen süre boyunca eğer anne iş yerinde çalışırsa doğum parası alma hakkına sahip değildir. Bu nedenle de raporun başladığı tarihten bitene kadar annenin çalışmaması gereklidir.)

• İlgili doktordan alınmış olan raporun iş yerine teslim edilmesi (İş yerine raporun teslim edilmesinden sonra herhangi başka bir işlemin yapılmasına gerek yoktur. Kişilere yatırılacak olan doğum parası ile iş yeri ilgilenir.)