Ev hanımlarının emeklilik başvuruları, e-devlet veya Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilebilir. E-devlet üzerinden başvuru yapan ev hanımları, başvuruları onaylandıktan sonra müdürlüklere giderek emeklilik işlemleri için imza atmalılardır. Müdürlüklerden işlem yapmış olan kişiler ise işlemleri onaylandıktan sonra kendilerine verilen bilgilendirme doğrultusunda müdürlüklere giderek işlem yapabilirler. Peki 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir? 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik başvurusu nasıl yapılır?



👉Ev hanımlarının emekli olabilmeleri için yerine getirmeleri gereken koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• 50 yaşını doldurmuş olmak

• Sosyal Güvenlik Kurumu ile bir bağlantısı olmamak

• Belirli bir süre çalışmış olan ev hanımlarının emeklilik hakkı elde edebilmeleri için, ev hanımlarının emeklilik başvurusu yaptıkları esnada SGK ya da BAĞKUR ile bağlarının olmamas

• 1995 yılından önce evlenmiş olmak (25 yıldır evli olunması gereklidir.)

• Malullük ve yaşlılık maaşı almıyor olmak

• Gelir vergisine tabii olmamak