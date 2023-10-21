Kivinin zararları var mı? Kivinin besin değeri nedir? Kivi kaç kalori? KİVİNİN FAYDALARI NELERDİR?

KİVİNİN FAYDALARI NELERDİR?Astım tedavisine yardımcı olabilir. (İçinde olan C vitamini ve antioksidanlar sayesinde astım hastalarının yaşamakta olduğu hırıltılı solunum ve nefes darlığının daha az görülmesi için faydalı sayılır. Özellikle astımı olan çocuklara daha fazla olumlu etkisinin olduğu bilinir.) Sindirime yardımcı olur ve kabızlığı önler.

👉 Kivi meyvesinin faydaları , birçok uzman tarafından şöyle sıralanmıştır: