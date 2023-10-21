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MSB duyurdu! Askerlik yerleri tarihi açıklandı! e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı! Kasım celbi ne zaman açıklanacak?

Kasım askerlik yerleri için araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden paylaşıldı. Buna göre kasım dönemi askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleri ekim ayında belli olacak.Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 22:11 Güncelleme 21 Ekim 2023, 22:11
MSB duyurdu! Askerlik yerleri tarihi açıklandı! e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı! Kasım celbi ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri sorgulama ekranı için araştırmalar hızlandı. Kasım ayı celbinde birliklerine teslim olacak gençlerin beklediği açıklama Milli Savunma Bakanlığı MSB tarafından yapıldı. İşte 2023 Kasım celbi yerleştirmelerinin açıklanacağı tarih...

KASIM AYI ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!

Yapılan açıklamada "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır." denildi.

"Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir."

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 09 Kasım 2023

Er (2'nci Grup) 07 Aralık 2023

Er (3'üncü Grup) 11 Ocak 2024

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

🔶Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

🔶Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

🔶Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

🔶Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

🔶Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.


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