MSB duyurdu! Askerlik yerleri tarihi açıklandı! e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı! Kasım celbi ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri sorgulama ekranı için araştırmalar hızlandı. Kasım ayı celbinde birliklerine teslim olacak gençlerin beklediği açıklama Milli Savunma Bakanlığı MSB tarafından yapıldı. İşte 2023 Kasım celbi yerleştirmelerinin açıklanacağı tarih...
Askerlik yerleri sorgulama ekranı için araştırmalar hızlandı. Kasım ayı celbinde birliklerine teslim olacak gençlerin beklediği açıklama Milli Savunma Bakanlığı MSB tarafından yapıldı. İşte 2023 Kasım celbi yerleştirmelerinin açıklanacağı tarih...
KASIM AYI ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!
Yapılan açıklamada "Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır." denildi.
"Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir."
YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 09 Kasım 2023
Er (2'nci Grup) 07 Aralık 2023
Er (3'üncü Grup) 11 Ocak 2024
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır.
02 Şubat 2023
02 Mart 2023
06 Nisan 2023
04 Mayıs 2023
31 Mayıs 2023
06 Temmuz 2023
10 Ağustos 2023
07 Eylül 2023
05 Ekim 2023
09 Kasım 2023
07 Aralık 2023
Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
🔶Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
🔶Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
🔶Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
🔶Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.
🔶Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.