Makedonya vatandaşlığı nasıl alınır? Makedonya vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

Peş peşe açıklama yapıldı. Makedonya vatandaşlığının alınabilmesi için Makedonya tarafından belirlenmiş olan şartların yerine getirilmesi gereklidir. Makedonya vatandaşlığının alınabilmesi, farklı yollar ile gerçekleşebilme durumu mevcut değildir. Ancak kişinin kendisinin ya da aile büyüklerinden en az birinin Makedonya topraklarında doğmuş olması ve kişilerin bu durumu ispat edebilmesi gereklidir. Kişiler eğer bu durumun içinde iseler, başvuru yapabilir ve vatandaşlık başvurularının sonuçlanmasını bekleyerek vatandaşlık hakkı elde edebilirler. Peki Makedonya vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir? Makedonya vatandaşlığı nasıl alınır?

Makedonya Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Makedonya'nın vatandaş olma başvurusu, günümüzde vatandaşlık işleri ile ilgilenen birçok firma aracılığı ile yapılabilir. Bunların yanında, Türkiye'de de bulunan Makedonya Konsolosluğu ve Büyükelçiliği üzerinden de vatandaşlık başvurusunda şahsi olarak bulunulabilir.