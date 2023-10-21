Gürcistan'dan vatandaşlık alabilmek için başvuru yapılması, yalnızca ülke sınırları içinde şahsi olarak kabul edilir. Gürcistan vatandaşı olmak isteyen kişiler, Gürcistan Adalet Sarayı'na gerekli olan evrakları ile beraber başvuru yaparak vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler. Peki Gürcistan vatandaşlığı nasıl alınır? Gürcistan vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

👉 Gürcistan vatandaşı olabilmek için birkaç farklı yol mevcuttur:

Evlilik Yoluyla Gürcistan Vatandaşı Olma Hakkı

Doğum Yoluyla Gürcistan Vatandaşı Olma

Çalışma Yoluyla Vatandaşlık

Gürcistan vatandaşlığı almak isteyen kişilerin bu yöntemler dışında vatandaşlık alabilmeleri devlet tarafından uygun görülmemiştir.

👉Gürcistan Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Gürcistan'dan vatandaşlık alabilmek için başvuru yapılması, yalnızca ülke sınırları içinde şahsi olarak kabul edilir. Gürcistan vatandaşı olmak isteyen kişiler, Gürcistan Adalet Sarayı'na gerekli olan evrakları ile beraber başvuru yaparak vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler.