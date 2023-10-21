Deprem izolatörü nedir, hangi binalara takılır? Deprem izolatörü sonradan yapılır mı, nasıl yapılır? Deprem sismik izolatör FİYATLARI 2023!

SİSMİK İZOLATÖR HANGİ DEPREMLERDE ETKİLİ?
Sismik izolatörler küçükten büyüğe tüm depremlerde etkilidir. Sarsıntının yoğunluğunu yüzde 80'e kadar azaltabilmektedir. Bu nedenle en büyük depremlerin etkisi bile deprem izolatörü sayesinde küçük bir deprem gibi hissedilmektedir.
DEPREM İZOLATÖRÜ KAÇ YIL DAYANIYOR?
Deprem izolatörleri kimyasallar, pas, nem ya da güneş ışınları gibi yıpratıcı durumlara karşı da korunaklı ve ortalama 60 yıl kullanılabiliyor.
RAYLI SİSTEM BİNA NASIL OLUR?
Raylı sistem Japonya'da oldukça sık kullanılan bir sistemdir.
Raylı sistemli binalar, rayların üzerine inşa ediliyor. Deprem esnasında ise binalar, yer kabuğundan bağımsız bir şekilde ray üzerinde hareket ediyor. Bu sayede bina ray üzerinde sağa sola sallanırken, sallantının şiddeti de azalmış oluyor.
DEPREM İZOLATÖR SİSTEMİNİN YARARLARI
Yüksek düzeyde can güvenliği
Aynı oranda minimum düzeyde bakım gerekliliği
Araştırma ve geliştirmeye ait projelerin korunması
Yapıda bulunan mimari ve taşıyıcı elemanlarda minimum hasar
Şiddetli deprem sonrasında hemen kullanım olanağı
Köprü ve viyadükler de hasar görmeksizin kullanımına devam edilmesi
Ulaşım yapılarında devam eden süreklilik
Yapı içerisinde yer alan eşya ve cihazların korunmas