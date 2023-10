Asr Suresinin Fazileti Nedir? Asr suresinin faziletleri arasında dert ve kederden kurtulmak yer alır. Herhangi bir derdi olanların 70 kez okuması gerektiği söylenir. 70 defa okuyanlar dertlerden kurtulur. Allah onlara manevi ve maddi ferahlık sunar. Çözülmeyen sorunlar çözülür. Her derde çare bulunur. Hastalıkların iyileşmesi için okunabilir. Özellikle ateşi olanlara okunduğu zaman o kişi hastalıklardan daha kısa sürede iyileşir. Hastalara şifa olan sure ateşin azalmasına yardım eder. Sure zemzem suyuna okunduğu zaman da şifa etkisine sahiptir. Zemzem suyunu okuyup içenler hastalıklardan kısa sürede kurtulur ve şifa bulur. Sure su içine toplamda 41 defa okunmalıdır. Şeker hastalığı olup sürekli olarak şekeri yükselenler Asr suresi ile hastalığına çözüm bulabilir. Şekeri azaltır ve dengede kalmasına yardım eder. Allah kendine dua edenlere ve el açanlara daima merhamet eder. Asr suresi merhamet edilenler arasında olunmasını sağlar.

Sureyle birlikte dilekler de okunduğu zaman Allah dilek kapılarını açar. Sürekli olarak okunması dileklerin kısa sürede gerçek olmasını sağlar. Günün her saatinde okunabilen sure namazlarda okunduğunda da sıkıntı ve dertlerden kurtulmak için etkili olur. Kısa olan sure namazlarda kolayca okunabilir. Maddi olarak sıkıntı yaşayanların düzenli okuması halinde bereketli bir dönem olur. Allah nimet kapılarını açar ve maddi destek sunar. Meleklerini rızık dağıtması için gönderir. Sadece maddi olarak değil, manevi olarak sıkıntı içinde olanlar için de etkili bir suredir. Sureyi okuyanların içindeki sıkıntıyı Allah alır. Gönülleri rahatlar ve yaşama daha pozitif bir şekilde bakmaya başlarlar. Kendisini depresyonda hisseden biri okuduğunda içinde bir rahatlama olur. Pozitif bakabilmek ve mutlu olabilmek için sabah uyanıldığında okunması önemlidir.

Sureyi düzenli okuyanları maddi ve manevi olarak ödüllendirirler. Borcu olanlar sureyi okumaya devam ederse Allah da onların borçlarını ödemelerini kolaylaştırır. Rızık ile ödüllendirilen kullar elindekilerin değerini anlar. Asr suresi yazılıp da taşınabilir. Kötülüklerden ve kıtlıktan korunmak için evin herhangi bir köşesine de yazılıp asılabilir. Manevi gücü yüksek olan sure huzur verir. Evlerde okunduğu zaman o evin bereketi artar. Ev içinde huzur olur. Manevi ve maddi bolluklar var olmaya devam eder. Yaradan kendine iman edip Asr suresini okuyanların öbür dünyada da güzelliklerle karşılaşacağını ifade eder. Her iki dünyada bolluk yaşamak isteyenler namazlarda ya da gece uyumadan önce sureyi okumaya devam etmelidir.