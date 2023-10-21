Alman vatandaşlığının alınabilmesi için Almanya hükümeti tarafından konmuş olan belli başlı şartların yerine getirilmesi gereklidir. Vatandaşlık alma hakkı ile ilgili sunulan her durum için şartlar farklı talep edilir. Bu koşullar yerine getirildikten sonra kişilerin gerekli belgeler ile beraber ilgili birimlere gitmesi ve evraklarını teslim etmeleri gereklidir. Peki Almanya vatandaşlığı nasıl alınır? Almanya vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir? Evlenerek Alman vatandaşı nasıl olunur?

Alman vatandaşlığına sahip olabilmek için Almanya tarafından sunulmuş olan 3 farklı yol mevcuttur:

Kan bağı ile Alman vatandaşlığı alma

Evlilik ile Alman vatandaşlığı alma

alma Almanya'da belirli bir süre yaşama

👉Almanya Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Alman vatandaşlığının alınabilmesi için Almanya hükümeti tarafından konmuş olan belli başlı şartların yerine getirilmesi gereklidir. Vatandaşlık alma hakkı ile ilgili sunulan her durum için şartlar farklı talep edilir. Bu koşullar yerine getirildikten sonra kişilerin gerekli belgeler ile beraber ilgili birimlere gitmesi ve evraklarını teslim etmeleri gereklidir.