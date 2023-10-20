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Pringles neden satılmıyor, Türkiye'den çekildi mi, sebebi ne? Pringles İsrail markası mı, hangi ülkenin? Karar sonrası fiyatı 294 TL'ye çıktı!

Pringles Türkiye'den çekildi mi sorusu için birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Pringles marka cipsler son zamanlarda raflarda gözle görülür bir şekilde azaldı. Yeni kutuların stoklara yerleştirilmemesi tüketiciler tarafından dikkat çekiyor. Bu nedenle Pringles'ın Türkiye'den çekildiği iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. En sık aratılanlar arasında ise Pringles Türkiye'den çekildi mi ve Pringles neden satılmıyor soruları yer aldı. Peki, Pringles neden Türkiye'den çekildi? Pringles hangi ülkenin? İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 18:20 Güncelleme 20 Ekim 2023, 18:24
Pringles neden satılmıyor, Türkiye’den çekildi mi, sebebi ne? Pringles İsrail markası mı, hangi ülkenin? Karar sonrası fiyatı 294 TL’ye çıktı!

Pringles Türkiye'den neden çekildi sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. Sosyal medyada ortaya çıkan iddiaların ardından birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Peki, Pringles neden satılmıyor? İşte detaylar...

PRİNGLES TÜRKİYE'DEN ÇEKİLDİ Mİ?

Eski stokların bittikten sonra yerine yenilerinin yerleştirilmemesi ve marketlerde rafların boş kalmasıyla birlikte bu konudaki iddialar giderek arttı.

Pringles'ın Türkiye'den çekilmesi konusunda firmadan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

PRINGLES HANGİ ÜLKENİN?

Pringles, 1967 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaratılan bir cips markasıdır. Pringles, Procter & Gamble tarafından geliştirilmiş ve satılmıştır. Bugün Pringles, Kellogg Company tarafından üretilip pazarlanmaktadır.

Dolayısıyla Pringles, Amerika Birleşik Devletleri menşeli bir markadır. Ancak bu cipsler dünya genelinde popülerdir ve birçok ülkede bulunmaktadır.

ÇEKİLECEĞİ DUYULUNCA FİYATLAR 4 KATINA ÇIKTI!

Pringles fiyatları normalde 30-40 TL arasındayken Türkiye'den çekileceği iddiaları sonrası fiyatlar 294 TL'ye kadar yükseldi.

PRINGLES ÇEŞİTLERİ NELER?

Pringles barbekü, sade, paprika, acılı, peynirli, tortilla, Pringles soğanlı kremalı gibi birçok farklı çeşitten oluşuyor.


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