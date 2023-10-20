Pringles neden satılmıyor, Türkiye’den çekildi mi, sebebi ne? Pringles İsrail markası mı, hangi ülkenin? Karar sonrası fiyatı 294 TL’ye çıktı!

Pringles Türkiye'den neden çekildi sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. Sosyal medyada ortaya çıkan iddiaların ardından birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Peki, Pringles neden satılmıyor? İşte detaylar...

Pringles'ın Türkiye'den çekilmesi konusunda firmadan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Eski stokların bittikten sonra yerine yenilerinin yerleştirilmemesi ve marketlerde rafların boş kalmasıyla birlikte bu konudaki iddialar giderek arttı.

PRINGLES HANGİ ÜLKENİN?

Pringles, 1967 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaratılan bir cips markasıdır. Pringles, Procter & Gamble tarafından geliştirilmiş ve satılmıştır. Bugün Pringles, Kellogg Company tarafından üretilip pazarlanmaktadır.

Dolayısıyla Pringles, Amerika Birleşik Devletleri menşeli bir markadır. Ancak bu cipsler dünya genelinde popülerdir ve birçok ülkede bulunmaktadır.

ÇEKİLECEĞİ DUYULUNCA FİYATLAR 4 KATINA ÇIKTI!

Pringles fiyatları normalde 30-40 TL arasındayken Türkiye'den çekileceği iddiaları sonrası fiyatlar 294 TL'ye kadar yükseldi.