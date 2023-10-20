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Namaz sonrası tespih nasıl çekilir, farz mıdır? Namazdan sonra tesbihat nasıl yapılır?

Namazdan sonra tesbihat nasıl yapılır? Namaz sonrası tespih nasıl çekilir, farz mıdır? Sorularının yanıtlarını sayfamızda verdik... Namazdan sonra tesbihin çekilmemesinde herhangi bir sakınca ya da günah durumu mevcut değildir. Ancak tesbih çekilmesi ve tesbih duaları çekilmesi, Diyanet tarafından müstehap olarak belirtilmiştir. Yani, Namazdan sonra tesbih çekilmesi farz değildir ancak yapılması, kişilerin hayrına olur, kendilerine sevap kazandırır.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 08:33 Güncelleme 20 Ekim 2023, 08:33
Namaz sonrası tespih nasıl çekilir, farz mıdır? Namazdan sonra tesbihat nasıl yapılır?

Namazdan sonra tesbihat nasıl yapılır? Namaz sonrası tespih nasıl çekilir, farz mıdır? Sorularının yanıtlarını sayfamızda verdik... Namazdan sonra tesbihin çekilmemesinde herhangi bir sakınca ya da günah durumu mevcut değildir. Ancak tesbih çekilmesi ve tesbih duaları çekilmesi, Diyanet tarafından müstehap olarak belirtilmiştir. Yani, Namazdan sonra tesbih çekilmesi farz değildir ancak yapılması, kişilerin hayrına olur, kendilerine sevap kazandırır.

Namaz kıldıktan sonra tesbih çekerken söylenmesi gerekenler şöyledir:

• 33 kez Subhanallah

• 33 kez Elhamdülillah

• 33 kez Allahu Ekber

Tesbih Çekerken Söylenenler

Tesbih çekerken söylenen tesbihat hükmü, 33 kez Subhanallah, 33 kez Elhamdülillah ve 33 kez Allahu Ekber'dir. Tesbihin çekilmesinden sonra mutlaka dua edilmesi de gerekli, çekilen duanın kabul edilebilmesi için Allah'a söylenmesi gereklidir.

Namazdan Sonra Okunacak Dua Ve Tesbih Nedir?

Namaz kılınmasından sonra okunması gereken dua, şöyledir:

  • Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Sonrasında, subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Amin

Bu dua okunmasından sonra, 1 tane Ayetel kürsi okunması ve "Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh" denmesi gereklidir. Tesbih çekilmeye bu duaların okunmasından sonra başlanır ve tesbih duaları farklıdır.

Namazdan Sonra Tesbihat Yapılmazsa Ne Olur?

Namazdan sonra tesbihin çekilmemesinde herhangi bir sakınca ya da günah durumu mevcut değildir. Ancak tesbih çekilmesi ve tesbih duaları çekilmesi, Diyanet tarafından müstehap olarak belirtilmiştir. Yani, Namazdan sonra tesbih çekilmesi farz değildir ancak yapılması, kişilerin hayrına olur, kendilerine sevap kazandırır.

Namazdan Sonra Tesbih Çekerken Ne Denir?

Namazın bitilmesinden sonra tesbih çekilirken Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu ekber denmelidir. Bu sözlerin söylenmesi ve Allah'ın anılması, namaz kılınmasından sonra manevi olarak daha iyi hissedilmesini sağlayacağı gibi, sevaptır.

Tesbih Nasıl Çekilir?

Tesbihin çekilişi için öncelikle namaz kılınması gereklidir. Vakitlerinde ezan okunmasından sonra kişiler abdest alıp hangi vaktin namazını kılacaklarsa ona niyet ederek namazlarını kılmalılardır. Namazın bitirilmesinden sonra, tespihe başlanabilir. Tesbih çekilmeye başlanırken, 33 kez Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah ve 33 kez Allahu ekber denmesi gereklidir. Bir kez tesbih çekilmesi her namazdan sonra yeterlidir. Ancak kişiler, arzularına göre bu sayıyı arttırabilirler.

1000 Tane Tesbih Nasıl Çekilir?

1000 tesbihin çekilişi, 1 tesbih çekilişinden farklı değildir. Ancak kişiler, çektikleri tesbihte herhangi bir şeye niyetlenmişlerse niyet ettikleri şeyi belirtmeli ve tesbihin sonunda niyetlerine göre dua etmelilerdir. 1000 tesbihten sonra edilecek olan dua da diğerlerinden farklı değildir ve kişilerin bunu söylemeleri yeterlidir.

Tesbih Çekmeden Önce Ne Denir?

Tesbihe başlamadan önce okunması gereken dua, "Ala Resulina Muhammedin Salavat"dır. Bu duanın tesbihten önce okunması oldukça faziletli görülür ve bu duanın anlamı "Peygamberimiz Hz. Muhammed'in üzerine olsun" dur.

Tesbih Çekmeden Önce Ayetel Kürsiyi Bilmeyen Ne Okur?

Tesbihe başlamadan önce Ayetel kürsi duası yerine okunabilinecek olan dualar, şöyle sıralanmıştır:

  • Kafirun suresi
  • İhlas suresi
  • Felak suresi
  • Nas suresi

Tesbih Çekmeden Namaz Kabul Olur Mu?

Namaz kıldıktan sonra tesbihin çekilmesi sünnettir. Yani, namazın kılınmasından sonra tesbih çekilmesi zorunlu değildir ve namaza başlarken niyet edildiği sürece namaz ibadeti kabul edilir.

Kunut Duası Bilmeyen Ne Okusun?

Kunut duasını bilmeyen kişiler, bu duayı okuyamadıkları durumlarda Rabbenâ âtinâ duasını okuyabilirler. Bu duanın 3 kez okunması ve her okumadan sonra da "Allahümmeğfir lî" denmelidir. Bundan sonra da amin denmesi gereklidir. Namazdan sonra tesbih çekerken kunut duasını okuyacak olan kişiler ise bu duayı açıp okumalılardır.


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