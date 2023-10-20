Kanada vatandaşlığı alabilmek için yapılacak başvurular, yalnızca şahsi olarak yapıldığı sürece geçerli sayılır. Kanada, bünyesinden vatandaşlık almak isteyen kişilerin öncelikle "Kanada vatandaşlık paketi" olarak isimlendirmiş olan paketi satın almaları gereklidir. Bu paketin satın alınmasından sonra ise ülke tarafından talep edilmiş olan şartların yerine getirildiğinin hükümete kanıtlanması zorunludur. Bu kanıtların yanında, talep edilen evrakların da teslimi ile beraber Kanada vatandaşlığı başvurusu tamamlanır. Peki Kanada vatandaşlığı nasıl alınır? Kanada vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

👉Kanada ülkesinden vatandaşlık alınabilmesi için devlet tarafından belirlenmiş 6 farklı yol mevcuttur:

• Kanada'da doğmak

• Annenin veya babanın Kanada vatandaşlığı bulunması

• Kanada'ya göçmenlik programında Kanada'ya gitmek

• Kanada'da belirli bir süre oturum izni ile ikamet etmek

• Bir Kanada vatandaşı ile evlenmek

• Kanada'ya sığınma talebinde bulunmak (Bu yöntem ile Kanada vatandaşlığı alınabilmesi için devlet tarafından istenen bazı özel koşulların kişiler tarafından yaşanmış olması gereklidir.)

👉Kanada Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kanada vatandaşlığı alabilmek için yapılacak başvurular, yalnızca şahsi olarak yapıldığı sürece geçerli sayılır. Kanada, bünyesinden vatandaşlık almak isteyen kişilerin öncelikle "Kanada vatandaşlık paketi" olarak isimlendirmiş olan paketi satın almaları gereklidir. Bu paketin satın alınmasından sonra ise ülke tarafından talep edilmiş olan şartların yerine getirildiğinin hükümete kanıtlanması zorunludur. Bu kanıtların yanında, talep edilen evrakların da teslimi ile beraber Kanada vatandaşlığı başvurusu tamamlanır.