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İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri, saatleri - İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023

İstanbul namaz vakitleri, ezan saatlerini takip eden Müslümanlar için büyük önem taşıyor. Güneşin konumuna göre belirlenen namaz saatleri arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Bu kapsamda İstanbul'da sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz vakitlerini imsakiye sayfamızda detaylıca paylaşıyoruz. İşte İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri, saatleri...

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 10:03 Güncelleme 20 Ekim 2023, 10:03
İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri, saatleri - İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023

İstanbul namaz vakitleri, ezan saatlerini takip eden Müslümanlar için büyük önem taşıyor. Güneşin konumuna göre belirlenen namaz saatleri arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Bu kapsamda İstanbul'da sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz vakitlerini imsakiye sayfamızda detaylıca paylaşıyoruz.

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Sabah Namazı Vakti

Sabah namazı, güneşin doğuşundan önce kılınır. Sabah namazı, 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere toplamda 4 rekattır. Sabah namazı, güneşin doğuşundan önceki son zaman diliminde kılınabilir. Sabah namazı, Müslümanlar için günün en önemli namazlarından biridir.

Öğle Namazı Vakti

Öğle namazı, güneşin tam tepede olduğu zaman kılınır. Öğle namazı, 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır. Öğle namazı, Müslümanlar için günün en önemli namazlarından biridir.

İkindi Namazı

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam Namazı Vakti

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam Namazı

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı Namazı Vakti

Yatsı namazı 4 rekatı ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekat kılınır. Ardından son olarak 3 rekat vitir vacip namazı kılınır.


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