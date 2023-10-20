Doğum saati bilgisinin öğrenilebilmesi için e-devlet üzerinden ya da doğrudan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi resmi internet sitesinden doğum saati sorgulamasının yapılması gereklidir. Doğum saatini bilmeyen ya da kontrol etmek isteyen kişiler, doğum saati bilgilerini öğrenmek için CİMER'in giriş sayfasındaki bilgileri girerek devam etmelilerdir. Daha sonra, çıkan sayfa üzerinde "Bilgi Edinme Sayfası"na giriş yapılarak kolay bir şekilde doğum saati öğrenilebilir.

Hastane kayıtları üzerinden doğum saatinin öğrenilebilmesi için CİMER'e giriş yapılması gereklidir. CİMER'in sitesine giriş yapılmasından sonra kişiler, doğum saatlerini öğrenebilmek için bilgi edinme haklarını kullanmalılardır. Böylece doğum saatini öğrenmek isteyen her kişi, hastanelere başvurmadan doğum saatlerini kolaylıkla öğrenebilirler.

Doğum saatini öğrenmek isteyen kişiler, e-devlet üzerinden doğum bilgilerini sorgulayarak doğum saatlerini öğrenme işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bunu yapabilmek için kişilerin e-devlete giriş sağlamalarından hemen sonra arama kısmına "e-İmzalı Doğum Raporları Sorgulama" yazılması gereklidir. Çıkan sonuca tıklanmasından sonra, ilgili adımların doldurulması ile beraber de kolaylıkla doğum saati sorgulama yapılabilir.

Doğum Saati Öğrenme Dilekçesi Nedir?

Doğum saatlerinin öğrenilebilmesi için CİMER'e teslim edilmesi gereken dilekçeye doğum saati öğrenme dilekçesi adı verilir. Ancak günümüzde, doğum saati öğrenme işlemleri, bu dilekçeyi kuruma vermeden de online olarak gerçekleştirilebilir. CİMER'in internet sitesine girilmesinin ardından kişiler, bilgi edinme haklarını kullanarak doğdukları saati kolay bir şekilde öğrenebilirler.

Doğum Saati İle Ne Yapılır?

Doğum saati bilgilerinin kullanılabileceği yerler, genellikle kişilerin kendilerine özel olan doğum haritalarının belirlenmesidir. Doğum saati ile beraber, başta yükselen burçları olmak üzere pek çok bilgiye erişim sağlanabilir. Böylece kişiler, doğum haritalarına ait daha doğru ve kesin bilgilere erişebilirler.