CİMER yardım, şikâyet hattı başvurusu ve sorgulama! E-devlet CİMER şikayet nasıl yapılır? CİMER hangi şikayetlere bakar?

CİMER şikâyet hattı başvurusu ve sorgulama!: E-devlet CİMER şikayet nasıl yapılır? İşte detaylar... CİMER üzerinden şikayet başvurularının sorgulanabilmesi için öncelikle e-devlete giriş yapılması gereklidir. E-devlet sistemine giriş yapılmasından sonra, CİMER şikayet işlemleri için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Başvuru Sorgulama sayfasına geçiş yapılması gereklidir. T.C. kimlik numarası ile işlemler yapıldığı için, bu ekrana daha önce kişiler tarafından yapılmış olan tüm şikayetler işlenir. Kolay bir şekilde de işlenen şikayetler bulunabilir. CİMER Şikayet Nasıl Yapılır? CİMER'e şikayet edilmek istenen herhangi bir kurum için ALO 150 hattı kullanılabilir. Bununla beraber, e-devlet sistemini kullanmak istemeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, CİMER resmi internet adresleri üzerinden de şikayetlerini kolay ve hızlı bir şekilde iletebilirler.

CİMER İnternet Adresi Başvuru Formu Nasıl Doldurulur? CİMER'in sitesinden yapılmak istenen başvuru formları için öncelikle T.C. kimlik numarası, isim, soy isim, doğum tarihi, kimlik seri no ve telefon numarası bilgileri istenir. Telefon numarasının sisteme girilmesinden sonra şikayette bulunacak olan kişilere bir onay kodu gönderilir. Bu kodun girilmesi ile beraber, CİMER şikayet sayfasına yönlendirilme gerçekleşir. Şikayet sayfasına hakkında şikayet bulunulmak istenen kurum ve kuruluşun yazılmasından sonra şikayetin ne olduğu detaylı bir şekilde anlatılır. Onay verilmesinden sonra, şikayet CİMER tarafından işleme alınacaktır. CİMER'E Şikayet Edildiğini Nasıl Anlarım? Hakkınızda CİMER'e şikayet olup olmadığını anlamak için e-devlet sisteminin CİMER sayfasına giriş yapılabilir ya da ALO 150 hattı aranarak şikayet sorgulaması yapılabilir. Her iki kanal üzerinden yapılmak istenen şikayet sorgulamaları için de T.C. Kimlik numarasının kullanılması gereklidir. Kişiler, ancak kendilerinin edilmiş oldukları şikayetler için sorgu işlemi yapabilirler.