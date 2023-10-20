Black Friday ne zaman başlıyor? 2023 Black Friday ( EFSANE CUMA ) İNDİRİMİ yapan mağazalar! Kıyafet, makyaj, elektronik, ayakkabı, aksesuar, mobilya...

EFSANE CUMA İNDİRİMİ YAPAN MAĞAZALAR VE ÜRÜNLER

Efsane Cuma indirimleri hem internet üzerinden ürün satışı gerçekleştiren e-ticaret sitelerinde hem de AVM veya cadde mağazalarında geçerli olacak. Kampanyalardan faydalanarak satın alınabilecek fırsat grubu ise teknoloji ürünleri olarak tanımlanıyor. Markalar tarafından paylaşılan indirim oranlarına bakıldığında, Efsane Cuma indirimleri kapsamında teknoloji kategorisinde yapılacak alışverişleri çok daha uyguna getirmek mümkün. Bununla beraber giyim, ev ekonomisi, bahçe malzemeleri, kişisel kozmetik ürün gruplarında da indirim yapılıyor.