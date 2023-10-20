Black Friday ne zaman başlıyor? 2023 Black Friday ( EFSANE CUMA ) İNDİRİMİ yapan mağazalar! Kıyafet, makyaj, elektronik, ayakkabı, aksesuar, mobilya...

Black Friday indirimi ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Büyük alışveriş indirimi birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. İşte detaylar...
Black Friday indirimi ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Büyük alışveriş indirimi birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. İşte detaylar...
BLACK FRIDAY NE ZAMAN?
2023 Black Friday (Efsane Cuma) tarihi, her yıl Kasım ayının dördüncü Cuma günü kutlanır. Bu yıl, Black Friday 2023 tarihi 24 Kasım olarak kaydediliyor. Bu tarih, tatil dönemi ve yılbaşı alışveriş sezonunun resmi başlangıcı olarak kabul edilir. Dolayısıyla alışveriş yapmayı düşünenler için harika bir fırsat sunar.
BLACK FRIDAY İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?
Black friday indirimleri genellikle 24 saat sürmektedir. Ancak yaşanan yoğunluklar ve artan talep nedeniyle birçok mağaza da kampanya süresi uzuyor ve indirimler 3-4 gün boyunca devam edebiliyor.
EFSANE CUMA İNDİRİMİ YAPAN MAĞAZALAR VE ÜRÜNLER
Efsane Cuma indirimleri hem internet üzerinden ürün satışı gerçekleştiren e-ticaret sitelerinde hem de AVM veya cadde mağazalarında geçerli olacak. Kampanyalardan faydalanarak satın alınabilecek fırsat grubu ise teknoloji ürünleri olarak tanımlanıyor. Markalar tarafından paylaşılan indirim oranlarına bakıldığında, Efsane Cuma indirimleri kapsamında teknoloji kategorisinde yapılacak alışverişleri çok daha uyguna getirmek mümkün. Bununla beraber giyim, ev ekonomisi, bahçe malzemeleri, kişisel kozmetik ürün gruplarında da indirim yapılıyor.
BLACK FRIDAY NEDİR?
Black Friday, her yıl Kasım ayının sonlarına doğru kutlanan büyük indirim günüdür. Perakende mağazaları ve online platformlar, tüketici elektroniği, giyim ve diğer ürünleri büyük indirimlerle satışa sunar. Bu tarih, tatil alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir ve alışveriş yapmayı sevenler için cazip fırsatlar sunar.