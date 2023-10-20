Evim depreme dayanıklı mı? Bina deprem testi fiyatı ne kadar? afad.gov.tr belediye bina deprem testi başvurusu!

Evinin depreme dayanıklı olup olmadığını merak edenler konu hakkında araştırmalara başladı.Kahramanmaraş depremi sonrası pek çok vatandaş bina sağlamlık testinin nasıl yapıldığını ve karot testinin ne demek olduğunu merak ediyor. Endişelenen vatandaşlar deprem bina testi nasıl yapılır sorusu aratılıyor. İşte merak edilenler...

DEPREME DAYANIKLI EV ÖZELLİKLERİ NEDİR? Depreme dayanıklı ev için ilk kontrol edilmesi gereken şey, bina yapımında kullanılan malzemelerin kalitesidir. Bina yapımında hiçbir masraftan kaçınılmamalı, insan hayatı göz önünde bulundurularak en kaliteli malzemeler kullanılmalıdır. Demir ve inşaat malzemeleri güçlü, dayanıklı ve kaliteli seçilmelidir. Binanın yapılacağı zemin iyi analiz edilmeli ve ona göre bir inşaata başlanmalı. Daha riskli bölgelere daha az katlı binalar inşa edilmeli, kolon ve kirişlere özellikle dikkat edilmelidir.