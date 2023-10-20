AFAD gönüllüsü olmak isteyenler internet arama motorolarında 'AFAD gönüllülük başvurusu nereden, nasıl yapılır? Kimler AFAD gönüllüsü olabilir? AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru şartları neler, yaş sınırı ne?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte e-Devlet AFAD gönüllülük başvuru ekranı ve formu...

AFAD gönüllüsü olmanız için yapmanız gerekenler aşağıda listelenmiştir. Ülkemizi derinden yaralayan deprem sonrası AFAD gönüllülük sistemi hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. AFAD gönüllülük sistemi ile, ihtiyaç duyulan alan ve zamanlarda AFAD Gönüllüleri ile iletişime geçiliyor ve müsait olan gönüllülerin kabul onayı da alınarak görevlendiriliyor.