e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Yeni eğitim öğretim dönemine başlayan öğrenciler ve velileri öğrenciye ait okul bilgilerini görüntüleyebilmek için e-Okul sistemine akın etmeye başladı. Peki, e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş nasıl yapılır? 2023 e Okul VBS öğrenci giriş ekranı...

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul sistemi ile birlikte öğrenciye ait birçok bilgi kolaylıkla görüntülenebilmektedir. Öğrenciler ve velilerin sıklıkla takip ettiği e-Okul sistemine giriş https://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx üzerinden yapılmaktadır. Bu sayfada iki giriş paneli bulunuyor. Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmesi için bu iki panelden 'Veli Bilgilendirme Sistemi' başlıklı alana gelmeleri gerekiyor. Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası ile birlikte sisteme giriş yapılabiliyor.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ŞİFRE NASIL DEĞİŞTİRİLİYOR?

E-Okul şifre alma ve değiştirme işlemleri de bir kaç işlem ile yapılmaktadır. Aşağıda yer alan adımları izleyerek e-okul şifresi alarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-okul veli bilgilendirme sistemine şöyle giriş yapabilirsiniz;

Başlangıç olarak,e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız.

Sonrasında ise bir ekran gelecektir ve burada; 'Öğrenci T.C Kimlik No', 'Öğrenci Okul No' ve 'Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler yer alır.

Devamında tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan 'Giriş' seçeneğine tıklayınız.

E-OKUL SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI FAYDALAR NEDİR?

Sınav sonuçlarını öğrenmek

Haftalık ders programını öğrenebilir

Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir

Sınav tarihlerini öğrenebilir

Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir

Yıl sonu ortalamasını öğrenebilir

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital platform üzerinde yer alan E-Okul veli bilgilendirme sistemi sayfası üzerinden veliler, çocuklarının okuldaki durumlarına ilişkin olarak güncel ve ayrıntılı bilgiler alabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dijital platform üzerinde oluşturulan bu E-Okul sistemi üzerinden veliler çocuklarının okul durumuna ilişkin bilgi alabilmek için okula gitmeye vakit ayırmakta zorlanıyor ve vakit bulamıyor. Bulunduğu her yerden sadece internete bağlanarak dakikalar içerisinde çocuklarının okul durumunu inceleyebilmelerine yardımcı oluyor. Böylelikle velilerin, çocuklarının okulda ihtiyaç duyduğu ilgi ve desteği en etkin şekilde oluşturabiliyor. E-Okul sisteminin giriş sayfasına erişim sağlanabiliyor olması velilerin evde veya ofiste gibi hayatın her alanında internete bağlanarak, çocuklarının okuldaki güncel durumları ile ilgili olarak bilgi almalarına yol açıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sanal eğitim portalı E-Okul sisteminde yer alan öğrenci bilgileri öğretmenler tarafından E-Okul yönetim bilgi sistemi sayfası üzerinden düzenli olarak girilerek, güncel halde tutuluyor. Böylelikle artık Türkiye'de öğrenci bilgilerinin karışıklığı gibi bir durum ile karşı karşıya kalınmayan modernize bir yapı uygulanmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın E-Okul veli bilgilendirme sistemi sayesinde veliler artık internete bağlanabildiği her yerden çocukların not bilgisi ve devamsızlık bilgisi gibi önem arz eden bilgilerine erişim sağlayabiliyor olması nedeni ile okula gitmek zorunda kalmadan çocukların en güncel eğitim durumlarını inceleyebilme imkanına sahip olabiliyor. Dijital platform üzerinde yer alan E-Okul veli bilgilendirme sistemi içerisinde her eğitim günü sonunda öğrencilerin eğitim dosyalarında güncelleme yapılarak, dosyanın her zaman güncel kalması ve böylelikle de velilerin internet üzerinden çocuklarının eğitim bilgilerinin en güncel halini görüntüleyebilmesi sağlanabiliyor. Bu sebeple de günümüzün modern eğitim sistemi içerisinde E-Okul sisteminin oldukça önemli bir konumu bulunuyor. Özellikle de öğrencilerin dönem ve yıl sonunda aldıkları karneler dahi internet üzerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'nın E-Okul sisteminde karne bilgisi sayfasında velilere sunuluyor.

Dijital platform üzerinde son derece pratik bir şekilde şifresiz olarak giriş yapılabilen E-Okul veli bilgilendirme sisteminde not bilgisi, karne bilgisi, devamsızlık bilgisi, haftalık ders programı, alınan dersler, derslere giren öğretmenler, sınav tarihleri, sınav sonuçları, sözlü notları ve başarı belgesi bilgileri öğrenilebiliyor. Dijital platform üzerinde e-okul.meb.gov.tr adresinden doğrudan erişim sağlayabildikleri E-Okul veli bilgilendirme sistemi sayfasında giriş işlemlerini ise çocuklarının T.C. kimlik numarası ve okul numarası bilgileri ile birlikte sayfa içerisindeki güvenlik kodu karakterlerini girerek, sisteme giriş yapabiliyor. Veliler ayrıca E-Okul veli bilgilendirme sistemi içerisinde çocuklarının genel başarı durumunu gösteren şube ortalaması grafiğine ve geçmiş yıllara ait eğitim bilgilerine de kolay bir şekilde ulaşabilme imkanına sahip olabiliyor.