ŞOK market hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne? ŞOK market saat kaçta açılıyor?

ŞOK marketlerinin açılış saati, 08.30 olarak belirlenmiştir. Türkiye'de olan tüm ŞOK Marketlerinin açılış saatleri 08.30'dur. Ancak bazı bölgelerde mağazaların yoğunluğuna bağlı olarak bu saat 09.00 olabilir.
ŞOK marketlerinin açılış saati, 08.30 olarak belirlenmiştir. Türkiye'de olan tüm ŞOK Marketlerinin açılış saatleri 08.30'dur. Ancak bazı bölgelerde mağazaların yoğunluğuna bağlı olarak bu saat 09.00 olabilir.
ŞOK Marketlerde Çalışma Şartları Nelerdir?
ŞOK marketlerin çalışma koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
Bu şartlara ek olarak, ŞOK Marketlerde çalışmak isteyen kişilerin insanlar ile iletişimlerinin kuvvetli olması, sorumluluk almayı bilmesi, istekli ve motivasyon sahibi olmaları gereklidir. ŞOK market zincirleri, ayriyeten bünyesine eleman alırken o elemanların market sektöründe çalışmalarını sürdürmek adına ne kadar hevesli oldukları konusuna da dikkat eder.
ŞOK Market Reyon Görevlisi Ne İş Yapar?
ŞOK marketlerdeki reyon görevlileri, reyonlarda olan ürünlerin takibini yapan kişilerdir. Mağazaya mal sevkiyatı yapıldıktan sonra mağazadaki raflarda eksik olan tüm ürünlerin yerleştirilmesinden görevlilerdir. Ayrıca mağaza içinde olması gereken düzenin korunması için de dikkatli ve titiz davranmaları gereklidir.
ŞOK Market İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
ŞOK marketlere yapılmak istenen iş başvuruları, öncelikle online olarak ŞOK marketlerin resmi internet siteleri üzerinde yer alan "ŞOK'TA Kariyer" kısmından iş başvuru formunun doldurulması ile gerçekleşir. Başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulup tamamlandıktan sonra kişilerin işe alım süreçleri başlar. Eğer başvuruda bulunmuş olan kişiler, doldurmuş oldukları formda beyan ettikleri bilgiler ile yeterli görülürlerse başvuru yaptıkları şube tarafından çağırılırlar ve işe alım süreci başlar.
ŞOK Market tarafından kişilere sunulmuş olan işe başvuru formunda yer alan bilgiler ise şöyle sıralanmıştır: