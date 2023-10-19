Sevgiliye uzun kısa romantik günaydın mesajları! Kadın ve erkek için etkileyici, resimli sevgiliye günaydın sözleri detayları sayfamızda yer alıyor. Sevgiliye çarpıcı günaydın mesajları yıllardır sabah saatlerinde en çok aranan içerikler arasında yer alıyor. Çünkü sevdiğinin yanısıra olamayan, onu uykudayken bile özleyen anında her kişilerin sabah ilk işi sevdiğine günaydın mesajı göndermek oluyor.
Sevgiliye sabahları atılacak günaydın mesajları, şöyle olabilir:
• Günaydın gecenin karanlığında yolunu kaybetmişlere yol gösteren kutup yıldızım, seher vakti yapılan ve kabul olunan duam.
• Günaydın yüreğime yağmur gibi yağan, gecemi yıldız yıldız saran, karanlığımı dolunay gibi aydınlatan günaydın.
• Bu sabah mavi bulutları avucuna, mutlulukları kalbine, sevgimi usulca kalbine bırakıyorum. Gönül güneşin her zaman doğsun ve her sabah doğan güneş sana mutluluk getirsin. Seni seviyorum günaydın sevgilim.
• Günaydın nur yüzlüm. Gecemle beraber günlerimi de aydınlatıyorsun... Işık gibi parlayan yüreğinle her günüme daha iyi geliyorsun.
Sevgiliye romantik mesaj atmak isteyenler, sevgilerini dile getirecekleri mesajlar ile sabahları sevdiklerinin günlerine mutlu başlamalarını sağlayabilirler.
Kadın Ve Erkek İçin Etkileyici, Resimli Sevgiliye Günaydın Sözleri!
Kız ve erkek sevgililere atılabilecek etkileyici günaydın mesajlarından bazıları şunlardır:
• Her günüme adını yazdım. Güneşim de sen oldun, yıldızım da sensin sevgilim. Günaydın.
• Gözlerimi açtığım zaman senin güzelliğin benim aklımdan çıkmıyor, aç gözlerini uyan aşkım sana en çok sevdiğin aşkından günaydın aşkım.
• Güneşe herkese doğuyor. Ben ise her gün, seninle yeniden doğuyorum inci tanem.
• Benim güneşim, bana günaydın mesajı atınca doğuyor sevgilim.
• Günün, kahvenin ilk yudumu kadar harika olsun! Günaydın aşkım.
• Başımı yastığa koyduğumda tek dileğim oluyor seni görmek rüyamda ve bu gecenin sabahında da seni gördüm rüyamda, günaydınlar olsun sana biricik sevgilim.
Bunlarla beraber, sabahları Sevgiliye romantik mesaj atmak isteyen kişiler, şu önerilere de göz atabilirler:
• En tatlı hayallerimi süsleyen sevgilim, günaydın.
• Günaydın güneş gibisin ay gibi geceyi de gündüzü de aydınlatıyorsun ışık gibi parlıyorsun ışık yüzlüm.
• Karanlık geçmiş silindi ömrümüzden ışıkla bakıyoruz artık geleceğimize günaydın sevgilim…
• Güzelliğin bir rüya gibi, gözlerin bir rüyanın en muhteşem eseri. Bugün seninle rüyalarımı süsledin, seninle güne merhaba dedim günaydın sevgilim.
• Gözlerini, bugüne öyle bir aç ki her şey istediğin gibi gitsin bebeğim, günaydın.