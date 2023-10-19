Sabah namazı sünnetinde 2. rekatın kılınışı; Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim"

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur: Kur'an'ı Kerim'den bir sure okunur. En az üç ayet olmalıdır.

"Allah'u Ekber" denilerek rükûya eğilinir. Üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükûdan kalkılır: Kalkarken, "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denilir ve secdeye eğilinir.

Üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denilir ve doğrulunur.

Tekrar "Allah'u Ekber" denilir ve secdeye gidilir.

Secdedeyken üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Tekrar "Allah'u Ekber" denilerek secde de oturulur.

Ettehıyyatü Duası

Ardından Salli – Barik duaları,

En son Rabbena Atina – Rabbenağfirli duaları okunur.

Sadece başı önce sağa ve sonra sola çevirerek selam verilir. Her iki yöne selamda da "Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah" denir.

Sabah Namazı 2 Rekat Farzının Kılınışı Sabah namazı farzında 1. rekatın kılınışı; Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim"

Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazımın iki rekât farzını kılmaya"

"Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.

Sübhâneke okunur.

Besmele çekilir "Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim"

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur: Kur'an'ı Kerim'den bir sure okunur. En az üç ayet olmalıdır.

"Allah'u Ekber" denilerek rükû'ya eğilinir.

Üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükûdan kalkılır. Kalkarken 1 defa, "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denilir ve secdeye eğilinir.

Secdedeyken üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denilir ve dizler üzerine oturulur. Tekrar "Allah'u Ekber" denilir ve secdeye gidilir.

Secdedeyken üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Ardından "Allah'u Ekber" denilerek ikinci rekât için ayağa kalkılır.

Sabah namazı farzında 2. rekatın kılınışı; Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim"

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur: Kur'an'ı Kerim'den bir sure okunur. En az üç ayet olmalıdır.

"Allah'u Ekber" denilerek rükû'ya eğilinir.

Üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükûdan kalkılır. Kalkarken 1 defa, "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denilir ve secdeye eğilinir.

Secdedeyken üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denilir ve dizler üzerine oturulur. Tekrar "Allah'u Ekber" denilir ve secdeye gidilir.

Secdedeyken üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

Tekrar "Allah'u Ekber" denilerek secde de oturulur.

Ettehıyyatü Duası

Ardından Salli – Barik duaları,

En son Rabbena Atina – Rabbenağfirli duaları okunur.

Sadece başı önce sağa ve sonra sola çevirerek selam verilir. Her iki yöne selamda da "Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah" denir.

Ve namaz tamamlanır.