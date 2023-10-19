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Milli yas nedeniyle maçlar ertelendi mi 2023? Süper Lig maçları iptal mi oldu, ne zaman oynanacak? 9. hafta maç programı!

İşgalci İsrail'in Gazze'deki El-Baptist Hastanesine yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucu yaşanan trajik olaylar Türkiye'yi yasa boğdu. Ülkede duyulan derin üzüntünün ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin tarafından yapılan açıklamada, "Bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük milli yas ilan edilecek" ifadeleri yer aldı. Peki, Milli yas nedeniyle maçlar ertelendi mi? Süper Lig maçları iptal mi oldu, ne zaman oynanacak? Haftanın programı nasıl? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 08:13 Güncelleme 19 Ekim 2023, 08:13
Milli yas nedeniyle maçlar ertelendi mi 2023? Süper Lig maçları iptal mi oldu, ne zaman oynanacak? 9. hafta maç programı!

Türkiye'nin Gazze'ye yönelik hain saldırı sonucu yaşanan trajik olaylar, ülkede büyük bir üzüntü yaratırken, Türkiye Cumhuriyeti, bu acı olaylara tepki olarak 3 günlük milli yas ilan etti.

3 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

İsrail'in düzenlediği saldırının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edileceği açıklandı. Gelişmeyi AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin duyurdu.

Zengin, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenler için Türkiye'de 3 günlük yas ilan edileceğini belirterek, "Bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edilecek" dedi.

SÜPER LİG MAÇLARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Henüz böyle bir bilgi ajanslara ulaşmadı. Konu hakkında güncelleme olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

9. HAFTA MAÇ PROGRAMI

21 Ekim 2023

13.30 Kayserispor – Rizespor

16.00 Gaziantep – Antalyaspor

Konyaspor – Pendikspor

19.00 Galatasaray – Beşiktaş

22 Ekim 2023

13.30 Sivasspor – Kasımpaşa

16.00 İstanbulspor – Ankaragücü

19.00 Fenerbahçe – Hatayspor

Samsunspor – Başakşehir

23 Ekim 2023

20.00 Karagümrük – Adana DS


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