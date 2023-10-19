Milli yas nedeniyle maçlar ertelendi mi 2023? Süper Lig maçları iptal mi oldu, ne zaman oynanacak? 9. hafta maç programı!

Türkiye'nin Gazze'ye yönelik hain saldırı sonucu yaşanan trajik olaylar, ülkede büyük bir üzüntü yaratırken, Türkiye Cumhuriyeti, bu acı olaylara tepki olarak 3 günlük milli yas ilan etti.
Türkiye'nin Gazze'ye yönelik hain saldırı sonucu yaşanan trajik olaylar, ülkede büyük bir üzüntü yaratırken, Türkiye Cumhuriyeti, bu acı olaylara tepki olarak 3 günlük milli yas ilan etti.
3 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ
İsrail'in düzenlediği saldırının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edileceği açıklandı. Gelişmeyi AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin duyurdu.
Zengin, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenler için Türkiye'de 3 günlük yas ilan edileceğini belirterek, "Bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edilecek" dedi.
SÜPER LİG MAÇLARI İPTAL Mİ EDİLDİ?
Henüz böyle bir bilgi ajanslara ulaşmadı. Konu hakkında güncelleme olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
9. HAFTA MAÇ PROGRAMI
21 Ekim 2023
13.30 Kayserispor – Rizespor
16.00 Gaziantep – Antalyaspor
Konyaspor – Pendikspor
19.00 Galatasaray – Beşiktaş
22 Ekim 2023
13.30 Sivasspor – Kasımpaşa
16.00 İstanbulspor – Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe – Hatayspor
Samsunspor – Başakşehir
23 Ekim 2023
20.00 Karagümrük – Adana DS