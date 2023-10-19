Milli yas nedeniyle maçlar ertelendi mi 2023? Süper Lig maçları iptal mi oldu, ne zaman oynanacak? 9. hafta maç programı!

Türkiye'nin Gazze'ye yönelik hain saldırı sonucu yaşanan trajik olaylar, ülkede büyük bir üzüntü yaratırken, Türkiye Cumhuriyeti, bu acı olaylara tepki olarak 3 günlük milli yas ilan etti.

Zengin, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda yaşamını yitirenler için Türkiye'de 3 günlük yas ilan edileceğini belirterek, "Bugün, gün içinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlük yas ilan edilecek" dedi.

SÜPER LİG MAÇLARI İPTAL Mİ EDİLDİ?

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