MHRS ek randevu nasıl alınır? MHRS ek randevu ne demek? MHRS yedek kontenjan nedir?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi ( MHRS ) sisteminde 'ek randevu' uygulaması başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'nın açıklamaları sonrası gündeme gelen MHRS ek randevu ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Vatandaşlar internet arama motorlarında MHRS yedek kontenjan nedir? MHRS ek randevu ne demek? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

MHRS YEDEK RANDEVU NEDİR?

Sağlık Bakanı Koca MHRS ek randevu uygulaması hakkında bilgi verdi. MHRS üzerinden doktor randevusu alan her 100 kişiden ortalama 30'unun gelmediğini belirten Koca, ''Bu durum çalışanlarımızın zaman kaybına, randevu için bekleyen hastaların sağlık hizmetlerinin gecikmesine yol açıyor. Eğer doktora gelmeyecekseniz, randevu tarihinden en az 2 gün önce MHRS'ye girip, randevunuzu iptal edin. Bu davranış sağlık sistemine karşı görevinizdir'' dedi.

Bakan Koca, doktorların randevuya gelmeyen hastaları bekleyerek zaman harcamamaları için hastanelerin yedek randevu açmasına izin verildiğini bildirerek"Açılan yedek randevuların, randevusuna gelmeyen hasta oranının altında olması şartı vardır. Hastaneler, saat başı en çok 1 yedek randevu açabilir. Yedek randevular MHRS üzerinden alınmaktadır. Uygulama geçici ve hekimlerin isteğine bağlıdır" ifadelerini kullandı.