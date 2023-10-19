Kısa uzun seçecekleriyle en yakın erkek ve kız çocukluk arkadaşına esprili doğum günü mesajları! Arkadaşa komik doğum günü mesajları!

Arkadaşa komik doğum günü mesajları, genellikle doğum günü olan kişilerin gülmesi ve doğum günlerinde neşelenmeleri için atılır. Bu nedenle de içlerinde yapılacak absürt durumlar olabilir. Doğum günü mesajları arasında esprinin katılması birçok kişi tarafından tercih edilen durumlardan biridir. Doğum günü olan kişilerin gülümseyerek mutlu olmaları istenir. Bu nedenden dolayı bu mesajlardan biri kullanılarak doğum günü olan kişiler mutlu edilebilir. İşte arkadaşa komik doğum günü mesajları! Arkadaşa atılacak doğum günü mesajlarından bazıları, şöyle olabilir: • Bugün mutlu olursun, tüm dertlerini unutursun. Doğum günün bugün senin, daha ne diye somurtup durursun! • Bu doğum gününde bir yıl daha yaşlanmış olmanı kutluyoruz. Sahi kaç oldun sen? Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım, birlikte yaşlanmak dileğiyle. • Doğum günün mübarek olsun canım… A apacak apacak, gökten yıldız kopacak, açma yârim ağzını, kuşlar yuva yapacak. Kankam doğum günün kutlu olsun. • Dünyadaki en güzel et, erkeğin başındaki ettir bence. Yani bu kadar kadın yanılıyor olamaz değil mi aşkım. Yıllar yılı başımın etini yemen dileklerimle doğum gününü kutlarım. • Minareden atlarım doğum gününü kutlarım. Canım arkadaşım nice nice mutlu yıllara. İyi ki varsın. Arkadaşa komik doğum günü mesajları, genellikle doğum günü olan kişilerin gülmesi ve doğum günlerinde neşelenmeleri için atılır. Bu nedenle de içlerinde yapılacak absürt durumlar olabilir.

Kısa Uzun Seçecekleriyle En Yakın Erkek Ve Kız Çocukluk Arkadaşına Esprili Doğum Günü Mesajları! Çocukluk arkadaşlarına atılacak komik ve güldüren doğum günü mesajlarından bazıları şunlardır: • Ay inanmıyorum o kadar oldun mu sen? Ama üzülme canım her yaşın güzelliği bir başka. Doğum günün kutlu olsun arkadaşım, sağlıklı ve mutlu nice yaşların olsun. • Kanka ortam varsa gelelim yoksa doğum günün kutlu olsun. Gözlerinden öperim canım benim. • İyi ki doğdun arkadaşım, lütfen bu mesajı sakla seneye başıma masraf çıkarma. Seni seviyorum, nice yaşlara. • Mutlu günler Çabuk geçer, Bugünün de vermiş olduğu huzur ve neşe hayatında güzel bir anı olarak kalsın, yaşadığın her gün birbirini kıskandırsın, sen her zaman benim için özel insansın unutma bunu doğum gününü kutlarım canım. Doğum günü mesajları arasında esprinin katılması birçok kişi tarafından tercih edilen durumlardan biridir. Doğum günü olan kişilerin gülümseyerek mutlu olmaları istenir. Bu nedenden dolayı bu mesajlardan biri kullanılarak doğum günü olan kişiler mutlu edilebilir.