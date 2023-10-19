İstanbul için uyarı az evvel geldi! Bu ilçelerde 14 saat boyunca kesik olacak! Hazırlık yapmayanlar yandı! 3 ilçede...

İstanbul için uyarı az evvel geldi! Bu ilçelerde 14 saat boyunca kesik olacak! Hazırlık yapmayanlar yandı! 3 ilçe için anons geçildi! İşte detaylar...
İstanbul için uyarı az evvel geldi! Bu ilçelerde 14 saat boyunca kesik olacak! Hazırlık yapmayanlar yandı! 3 ilçe için anons geçildi! İşte detaylar...
İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ
Çalışma sebebiyle 19 Ekim Perşembe saat 10.00 ile 24.00 arasında 14 saat süreyle su verilemeyecek bölgeler şöyle sıralandı:
"Büyükçekmece'de Muratçeşme, Türkoba, Hürriyet, Mimaroba, Tepecik, Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Ekinoba, Sinanoba ve Ulus Mahalleleri. Çatalca'da Ferhatpaşa ve Kaleiçi Mahalleleri. Silivri'de Selimpaşa, Cumhuriyet, Fatih, Ortaköy, Kavaklı, Yenimahalle, Semizkumlar ve Alibey Mahalleleri.''
Buna göre Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca ilçelerini kapsayan kesinti, 19 Ekim 2023 Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak ve aynı gün saat 24.00'da sona erecek.
İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAŞANACAK OLAN İLÇELER
İstanbul su kesintilerini sorgulamak için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.
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