Hangi yöntem çay lekesinin çıkmasını sağlar? Çay lekesi nasıl çıkar? Çay lekesini ne çıkarır?

Çay lekesinin çıkması için sirkeli suyun kullanılması gereklidir. Çay lekesi, en kalıcı lekelerden biri olarak bilinir. Bu nedenle de döküldüğü kumaş ya da halı üzerinden çıkabilmesi için bir kova ya da leğenin içine ılık su doldurulması ve üzerine de 1 ölçek, yaklaşık 50 gram kadar sirkenin eklenmesi ve lekenin oluşmuş olduğu zeminin silinmesi gereklidir. Böylece kolaylıkla çay lekesi çıkar.

Hangi Yöntem Çay Lekesinin Çıkmasını Sağlar?

Çay lekelerinin çıkarılması için kullanılabilecek yöntemlerden biri, karbonatlı ve sirkeli su yöntemidir. Yaklaşık 5 litre ılık suya bir ölçek beyaz sirke ya da elma sirkesi dökülür. Daha sonra üzerine köpürmesini engellemek amacı ile birkaç damla limon damlatılır ve üzerine de bir çorba kaşığı kadar karbonat koyulur. Yapılan bu karışım iyice karıştırılır. Daha sonra çay lekesinin bulunduğu yere dökülür. Bu yöntem sayesinde çay lekeleri kalıcı bir şekilde ortadan kaldırılabilir.

Beyaz Tişörtten Kurumuş Çay Lekesi Nasıl Çıkar?

Beyaz renkli tişörtten geçmiş bir zamanda dökülmüş ve temizlenmemiş olan çay lekelerinin çıkarılabilmesi için limon kolonyası kullanılması gereklidir. Beyaz tişörtte yer alan çay lekesinin olduğu bölgenin altına temiz bir bez yerleştirilir. Daha sonra, lekenin üzerine limon kolonyası dökülür. Limon kolonyası dökülen yer çitilenir. Çitilenen tişört makineye atılır. Makinede yıkanan tişörtten çay lekesi tamamen çıkmış olacaktır.