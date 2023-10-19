Gulya Suresinin Fazileti Nedir?
Gulya suresinin faziletleri şöyledir:
• Maddi sıkıntı yaşayanlar Gulya suresi okuduğunda sıkıntılar yavaş yavaş azalmaya başlar. Maddi geliri düşük olanların gelirleri yükselir. Ek gelir elde etmek isteyenlere bereket kapıları açılır. İşsiz olanlar kısa sürede istedikleri ve hayırlı olan bir işe sahip olur. Ödemelerde zorluk yaşayanlar maddi olarak daha güçlü hale gelir. Borçlarını zorlanmadan öder. Özellikle iş bulmada zorluk yaşayanlar sabah ve akşam duayı okuyarak Allah'a dua edebilir.
• Ev içinde okunduğunda evin bereketi artar. Sadece evlerde değil aynı zamanda iş yerlerinde de bol kazanç elde etmek isteyenler okuyabilir. Bulundukları ortamda Gulya suresini okuyanların işleri daha hayırlı şekilde ilerler. Rızık elde etmek isteyenlere Allah rızık kapılarını açar.
• Kötülüklerle karşılaşan ve sorunlar yaşayanlar Gulya suresini okuduğunda korunur. Yeni tanışılan birinin kötü olmaması için sure okunabilir. Hayırlı insanlar ile tanışılır. Allah kendisine dua edenleri iyi insanlarla karşılaştırır.
• Kötü niyetli kişilerin istedikleri kötülükler gerçekleşmez. Kalbinde kötülük olanların işleri ters olur. Gulya suresini okuyanlar melekler tarafından korunur. Evden çıkmadan önce okunmasında fayda vardır. Kim Gulya suresini okursa Allah onu hayırlı insanlar içinde tutar. Kötülüklerden uzak kalmak ve insanların kötü enerjilerinden etkilenmemek için surenin okunması önemlidir.
• Allah katında iman etmek son derece önemlidir. İmanı güçlendirmek için Gulya suresi okunur. Surenin içinde geçen kelimeler imanın daha güçlü olmasını sağlar. İçten dua ederek Allah'tan bir şeyler isteyenler imanlarını güçlendirir. Manevi olarak huzur bulmak isteyenler surenin gücünden faydalanabilir. Gulya suresi dünyevi şeylerden uzak kalınarak maneviyata yönelmeyi sağlar. Böylece iman edenler Allah ile daha güçlü bir iletişim kurar. Allah'a olan inançları çok daha fazla artar. Namazlarda okunması halinde maneviyat güçlenir. Günün her vaktinde okunduğunda Allah kullarına yardım eder.
• Kötü enerjilerin etki etmesini engeller. Nazar, büyü, vb. gibi kötülüklerden korunmak için Gulya suresi okunabilir. Gulya suresi ile Felak ve Nas sureleri de okunabilir. Evden çıkmadan önce ve gece uyumadan sureler okunduğunda Allah gece boyu kötülüklerden korur. Kötü enerjiden uzak kalmak ve kalbi iyi olanlarla karşılaşmak için surenin okunmasına devam edilmelidir.
• Manevi olarak huzur verir. Kalbi daralanlar okuduklarında kalplerinde ferahlama görülür. Allah kendisine iman edip Gulya suresini okuyanların içini rahatlatır. Maddi sıkıntılardan dolayı oluşan manevi bunalımı iyileştirir. Kim kendini kötü hisseder ve Allah'a dua ederse Allah geri çevirmez.
• Kazancının helal ve bereketli olmasını isteyenler sureyi düzenli bir şekilde okuyabilir. Allah bol, bereketli ve kısmetli bir yaşam sunar. Nimetleriyle ödüllendirir.
Gulya Suresi Neden Bahseder?
Gulya suresinin bahsettiği konu insanların dünyevi hayattaki halleridir. Allah'a inanmanın önemini vurgular. Allah'tan başka ilahın olmadığı ve ona imanın yapılması gerektiği ifade edilir. Allah kendine inanıp iman edenlerin yanında olur. Darda kalanlar ondan yardım istediğinde dilek kapıları açılır. Gulya suresinde tapınan tek varlığın Allah olması gerektiği ifade edilir. Tekbir inancına vurgu yapılır. Gulya suresi Allah'a şirk koşanları uyarıcı niteliktedir. Allah'a inananların ona şirk koşmaması gerektiği belirtilir. Manevi hayatı güçlendirmek isteyenler Gulya suresi okumalıdır. Surede yer alan ifadeler manevi yaşamı güçlendirmek ve Allah'a imanı kuvvetlendirmek içindir. Surede başka maddelere ya da varlıklara tapan kullardan da bahsedilir.