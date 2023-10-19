Dikişli yara nasıl çabuk iyileşir? Dikişli yara ne zaman iyileşir? Yara iyileşmesini hızlandıran kremler nelerdir?

Dikiş atılmış yaranın çabucak iyileşebilmesi için dikkat edilmesi gereken unsurlar şöyle sıralanmıştır: Dikiş atılmış yaraya doğru bakılmalıdır. Yaranın darbelerden korunması ve pansuman temizliğinin zamanında yapılması gereklidir. Dikiş atılmış olan yaranın pansumanlarının gün aşırı yapılması gereklidir. Peki dikişli yara nasıl çabuk iyileşir? Dikişli yara ne zaman iyileşir? İşte yara iyileşmesini hızlandıran kremler...

👉Dikişli Yara Nasıl Çabuk İyileşir?

· Yaraya pansuman yapılırken hava almaması konusunda dikkatli olunmalıdır. Eğer yara fazla açık bırakılırsa oksijen ile fazla temas ettiği için iyileşme süreci artacaktır. · Pansumanlı ve dikiş atılmış olan yaranın enfeksiyon kapmaması adına dikkatli olunması gereklidir. İntihaplanmaması adına pansumanın steril bir şekilde yapılmasına da özen gösterilmelidir.

· Yaranın enfeksiyon kapmaması için bazı ilaçlar pansuman yapılırken sürülebilir. Ancak bu ilaçların dikişli yaraya sürülebilmesi için doktor tarafından onay alınması ve reçete ile yaraya uygun olarak yazılması gereklidir.