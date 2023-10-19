Askerlik yapmaktan muaf olmak isteyen kişiler, öncelikle muafiyet için belirlenmiş olan bazı şartlara uyum sağlamak durumundadırlar. Eğer muafiyet şartlarına uyum sağlanıyor ve bu şartların sağlandığı resmi olarak belgelenebiliyorsa belgenin askerlik şubelerine teslim edilmesi ile süreç sonlanır. Ancak eğer kişiler eğitim durumları ya da kilo şartı sebebi ile muaf olmak istiyorlarsa, ilgili sağlık raporu kendilerine hemen verilmez. Belirli bir süre sonra yeniden sağlık kontrolüne girilmesi gereklidir. Peki askerlikten muaf olma şartları nelerdir? Çürük raporu kimlere verilir? Askerlikten muaf tutulan hastalıkların listesi nedir?

👉Güncel olarak askerlikten muaf tutulma koşulları şöyle belirlenmiştir:

• 148 kg ağırlığından daha fazla olmak (Kilo sebebi ile askerlikten muaf tutulabilecek olan kişiler, 41 yaşlarına kadar kilo vermeleri için beklenir. Eğer kişiler obez iseler ve 41 yaşına kadar 148 kilo altına inemezlerse askerlikten muaf olurlar.)

• Bedenen gelişmemiş olmak (Fiziksel sağlık şartlarını sağlamayan kişiler bedenen yetersiz sayılır.)

• Beden kitle indeksleri ile orantılı olmak ile beraber, olması gereken kilodan 21 kilo eksik ya da 30 kilo fazla olmak

• Boyun 1.49 cm ve altında olması

• Askerlik yaşı gelmesine rağmen hakkında adli soruşturma olan ya da mahkum olan kişiler (Bu kişilerin askerlikleri, hapis cezaları bittikten sonra yapılır.)

• Yurt dışında oturma ve çalışma iznine sahip olmak (Bu durum, 38 yaşına kadar geçerlidir ve kişilerin 2 senede bir hala o ülkede yaşadıklarını kanıtlamaları gereklidir. Eğer farklı bir ülkenin vatandaşı olunmuşsa ve o ülkede yaşanmaya başlanmışsa da askerlikten muaf tutulur.)

• Yurt içinde veya yurt dışında eğitime devam etmek (En fazla 29 yaşına kadar askerlikten muaf olunabilir.)

• Memur adayı olmak

• Göz bozukluğuna sahip olmak (Eğer iki gözdeki bozukluk derecesi toplamı 14 ise askerlikten muaf olunur.)

• Sağır ya da sağırlık seviyesine yakın işitme kaybına sahip olmak