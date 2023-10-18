Z kuşağı, hızlı ve analitik düşünme yetisine sahiptir. Ancak, bu yetilerini kullanma becerileri bireycidir, ekip çalışmasına yanaşmazlar. Özgüvenleri yüksektir, ebeveynlerinin kendilerine farklı baktığı düşüncesi de bu özgüveni yükseltir.
Ayrıca özgürlüklerine ve bağımsız olmaya oldukça düşkündürler. Kendilerinin başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Toplumsallaşmadan çok bireyciliğe önem verir. Kuralların onlar için bağlayıcılığı yoktur. Çoğu, ailelerinin veya akrabalarının izinden gitmek yerine kendi yollarını çizmek ister. Geçimlerini sağlamak için yaptıkları işler onlar için sadece gün içerisindeki sıkılma zamanıdır. Çaba harcamak, özveri sergilemek Z kuşağına göre değildir. Teknoloji sayesinde bilgiye çok çabuk ulaşabildikleri için hızlı yaşamaya alışmışlardır. Bu nedenle çok çabuk sıkılıp vazgeçebilirler.
Z kuşağı ayrıca aile bireyleri, çocuklarına karşı kendilerini yetersiz hissettikleri için psikolojik bunalım oranının en yüksek yaşandığı nesil olarak kabul da ediliyor.
2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre Z kuşağının yüzde 47'si kendisini yalnız veya dışlanmış, yüzde 27'si ise diğer insanlar tarafından anlaşılmadıklarını hissediyor. Uzmanlar, Z kuşağının gelecek kaygısı ve stres seviyelerinin diğer kuşaklara kıyasla daha yüksek olduğunu söylüyor.
X KUŞAĞI
X kuşağı veya X jenerasyonu, 1965 ile 1980 yılları arasında doğan insanları kapsayan temel bir nesil sınıflandırmasıdır. Bu sınıflandırmaya göre bu yıllar arasında doğan bireylerin ortak ve güçlü yönleri bulunmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Sayımı Bürosu'nun verilerine göre, 2019 itibarıyla ABD'de 65,2 milyon X jenerasyonunun içinde bulunan kişi yaşamaktadır.
Y KUŞAĞI
Y kuşağı, Y jenerasyonu (veya sadece Millenniallar) olarak da bilinen X kuşağını takip eden ve Z kuşağı'dan önce gelen bir gruptur. 1981 ile 1996 yılları arasında doğan kişiler tam anlamıyla Y kuşağıdır. Araştırmacılar ve medya, bu grubun 1980'li yılların başından 1990'lı yılların ortalarına kadar ya da 2000'lerin başlarına kadar olan süre zarfı içinde doğan kişiler olarak da belirtmektedir.
Bu kuşak genellikle internet, mobil cihazlar ve sosyal medya'nın yaygınlaşma dönemine denk geldikleri için ve bu olaylara aşinalığıyla bilinir. Bu yüzden bazen dijital yerliler olarak da adlandırılırlar. 2008-2012 Küresel Ekonomik Kriz'i ve COVID-19 pandemisi'nin bu kuşak üzerinde büyük bir etkisi oldu ve gençler arasında tarihsel olarak yüksek oranda işsizliğe sebep oldu. Dünya'nın çoğu bölgesinde bu kuşak, politikada ve ekonomide artış gösteren liberal politikalar eşliğinde büyümüştü
ALFA KUŞAĞI
Alfa Kuşağı, Z Kuşağından sonra gelen ve dünya üzerindeki son kuşaktır. Araştırmacılar ve medya, başlangıç tarihini 2012 yılında karar kılmıştır. Alfa Kuşağı, bütün mensupları 3.Milenyum'da ve 21.Yüzyıl'da doğmuş tek kuşak grubudur.
Alfa Kuşağının üyeleri, genel itibariyle Y kuşağı mensuplarının çocuklarıdır. Genelde oyuncaklar veya geleneksel medya araçlarından ziyâde güncel teknolojik aletler ile vakit geçiren ve içine kapanık bireyler olarak bilinirler. Hâli hazırda en büyük bireyi 8 yaşında olup, en genç bireyi birkaç saniye evvel doğmuştur.
BABY BOOMER KUŞAĞI NE DEMEK?
1946-1964'lü yıllar arasında doğan bireyler Patlama Kuşağı (Baby Boomers Kuşağı) olarak ifade edilmektedir (Kyles, 2005: 54). İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonraki "nüfus patlaması" yıllarında doğan sözkonusu 1 milyar bebekten ötürü "Baby Boomers" kuşağı olarak isimlendirilmiştir